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Хоккеисты Беларуси (U-20) одержали третью победу на ЧМ в дивизионе I

13.12.2018 08:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Хоккеисты Беларуси (U-20) одержали третью победу на ЧМ в дивизионе I
Фото из открытых источников

В отличие от матчей с норвежцами (5:3) и французами (6:2), в ходе которых подопечным Дмитрия Кравченко приходилось отыгрываться, прошедший поединок сложился для белорусских игроков спокойнее. Авторами голов стали Дмитрий Дерябин (13-я минута), Владимир Алистров (24-я, 49-я минуты), Игорь Мартынов (44-я минута), Иван Дроздов (59-я минута).

Хоккеисты Беларуси (U-20) одержали третью победу на ЧМ в дивизионе I Белорусы с победы стартовали на Чемпионате мира по хоккею среди молодежи

После трех туров в активе молодежной сборной Беларуси 9 очков и первое место в турнирной таблице: Беларусь - 9 очков (3 матча), Германия - 8 (3), Норвегия - 3 (3), Латвия - 3 (3), Франция - 3 (3), Австрия - 1 (3).

Четвертый матч на чемпионате мира в дивизионе 1 группы А подопечные Дмитрия Кравченко проведут сегодня с Германией в 22.00. От исхода этого поединка во многом зависит, кто получит путевку в элитный дивизион мирового молодежного хоккея. Хозяева турнира также не потерпели ни одного поражения, но победили Австрию лишь в серии буллитов (3:2) и имеют на одно очко меньше белорусов. Наша "молодежка" завершит выступление в Фюссене 15 декабря матчем с Латвией.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Хоккеисты сборной Беларуси (U-20) одержали третью победу на чемпионате мира в дивизионе I группы А в немецком Фюссене, обыграв команду Австрии со счетом 5:0.
 
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