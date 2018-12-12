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В Минске завершено расследование уголовного дела о лжесвященнике

13.12.2018 09:13 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Лжесвященник в Минске собрал пожертвования почти на Br50 тыс. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото Следственного комитета

По данным следствия, 49-летний ранее судимый уроженец Брестской области с 2016 по 2018 год представлялся в Минске священником православной церкви. «Мужчина завладел деньгами граждан на общую сумму более Br49 тыс. Делал он это под предлогами приобретения церковных свечей для молебна, проведения обряда освящения жилья, пожертвований и развития коммерческой деятельности», — рассказали в СК.


Мужчина в действительности священником не являлся. Чтобы войти в доверие, он использовал церковное одеяние и утварь.


Следователями допрошено более 30 человек, наложен арест на имущество. Всего установлено 12 эпизодов преступной деятельности.

Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.209 УК). Он содержится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Фото Следственного комитета


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Теги: Минск
 
 
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Лжесвященник в Минске собрал пожертвования почти на Br50 тыс. Об этом сообщили в Следственном комитете. По данным следствия, 49-летний ранее судимый
 
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