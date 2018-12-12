В Минске BMW не пропустил маршрутку: пострадали три человека

Три человека пострадали при столкновении легковушки и маршрутки в Минске. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Авария произошла 12 декабря, в 19.40. По информации инспекторов, водитель BMW при повороте налево не пропустил микроавтобус Volkswagen, который ехал по улице Горецкого со стороны улицы Мазурова в направлении улицы Шаранговича.





В результате ДТП водитель BMW и два пассажира маршрутки получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Также в аварии механические повреждения получил автомобиль Peugeot, который совершил наезд на отломанные части кузова столкнувшихся авто.