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В Минске BMW не пропустил маршрутку: пострадали три человека

13.12.2018 10:10 — Разное | Tut.by  
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Три человека пострадали при столкновении легковушки и маршрутки в Минске. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Авария произошла 12 декабря, в 19.40. По информации инспекторов, водитель BMW при повороте налево не пропустил микроавтобус Volkswagen, который ехал по улице Горецкого со стороны улицы Мазурова в направлении улицы Шаранговича.


В результате ДТП водитель BMW и два пассажира маршрутки получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Также в аварии механические повреждения получил автомобиль Peugeot, который совершил наезд на отломанные части кузова столкнувшихся авто.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 12 декабря, в 19.40, на улице Горецкого.
 
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