Более 10 кг наркотиков выявили гродненские таможенники в топливном баке автомобиля (Фото, Видео)





Гродненские таможенники пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза крупной партии гашиша.

Граждане Российской Федерации пытались переместить наркотики в топливном баке транспортного средства «VolkswagenPassat» через пункт пропуска «Брузги».

Легковой автомобиль, в котором находились водитель и пассажирка, следовал по «зеленому коридору». При проведении таможенного контроля гродненскими таможенниками принято решение о направлении транспортного средства на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса, после к таможенному досмотру была привлечена кинологическая служба.





В результате из тайника, оборудованного в топливном баке автомобиля, извлечено 32 свертка, упакованных в полимерные пакеты, общим весом 10,5 кг.

В одном из свертков, вскрытом непосредственно в месте обнаружения, находилось четыре брикета со спрессованным смолистым веществом темно-коричневого цвета, которое по заключению эксперта Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области является опасным наркотическим средством гашишем. Остальные свертки с веществом в настоящее время находятся на экспертизе.

За незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств Гродненской региональной таможней в отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

http://www.grt.customs.gov.by/ru/