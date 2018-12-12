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Более 10 кг наркотиков выявили гродненские таможенники в топливном баке автомобиля (Фото, Видео)
13.12.2018 — Разное | Вороновская газета
Гродненские таможенники пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза крупной партии гашиша.
Граждане Российской Федерации пытались переместить наркотики в топливном баке транспортного средства «VolkswagenPassat» через пункт пропуска «Брузги».
Легковой автомобиль, в котором находились водитель и пассажирка, следовал по «зеленому коридору». При проведении таможенного контроля гродненскими таможенниками принято решение о направлении транспортного средства на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса, после к таможенному досмотру была привлечена кинологическая служба.
В результате из тайника, оборудованного в топливном баке автомобиля, извлечено 32 свертка, упакованных в полимерные пакеты, общим весом 10,5 кг.
В одном из свертков, вскрытом непосредственно в месте обнаружения, находилось четыре брикета со спрессованным смолистым веществом темно-коричневого цвета, которое по заключению эксперта Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области является опасным наркотическим средством гашишем. Остальные свертки с веществом в настоящее время находятся на экспертизе.
За незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств Гродненской региональной таможней в отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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Гродненские таможенники пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза крупной партии гашиша. Граждане Российской Федерации пытались...
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