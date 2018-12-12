На Быховщине проходит акция «Безопасный новый год»

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС Евгений Демиденко встретился с учащимися ГУО «Средняя школа №1 г. Быхова».
С целью предупреждения несчастных случаев в период новогодних и рождественских праздников спасатель рассказал ребятам об акции «Безопасный новый год», ее целях и задачах. Напомнил основные требования безопасности при использовании пиротехнических изделий, а так же правильный и точный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
В завершении мероприятия Евгений Викторович рассказал ребятам о журнале «Юный спасатель». Осветил рубрики журнала и
Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью
Быховского РОЧС
Евгений Демиденко