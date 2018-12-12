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Мед, жемчуг и куриные яйца. Как это появилось?
13.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Никакие новые технологии не помогут человеку лишить природу звания почетного фантазера. Сам человек еще та идея, а уж все его внутренние процессы при тщательном рассмотрении кажутся чуть ли не фантастикой.
Человек считается венцом природы, но, если задуматься, это утверждение как минимум спорно. Ведь на планете существует множество различных процессов и созданий, которые устроены намного сложнее, интереснее или практичнее, чем мы.
В этой статье мы расскажем об интересностях, о которых ты, может, даже не догадывался или не задумывался.
Как пчелы делают мёд
Влага выходит благодаря специально созданной вентиляции, затем происходит процесс расщепления сахарозы и насыщения нектара специальными ферментами. Для этого пчелы хоботком набирают нектар, смешивают его со слюной и выплевывают обратно. Затем мёд собирают в ячейки и накрывают восковой крышечкой.
Как формируется яйцо в курице
Там и формируется желток, который затем попадает в воронку яйцевода, состоящую из пяти отделов, каждый из которых отвечает за образование определенной части яйца. Здесь образуется слой белка.
Затем в перешейке начинается образование подскорлупных оболочек — клейкого нитевидного вещества, а потом яйцо попадает в матку, где в течение нескольких часов происходит формирование оболочки из кальция — скорлупы.
Как образуется молоко
Альвеолы имеют выходные протоки, которые, соединяясь вместе, образуют молочные каналы. Там и смешивается молоко с жиром. А сам процесс получения молока выглядит примерно так: клетки молочных желез поглощают из крови определенные вещества, при помощи которых и синтезируется молоко.
Откуда берется амбра
Изначально амбра имеет мягкую консистенцию и мерзко воняет. Но если ее высушить, то она приобретает сладковато-мускусный аромат. Самая дорогая амбра — белая, это та, которая пролежала на морском дне, а значит, вымочена в соленой воде.
Как растут перья
Перо растет из перьевой сумки и состоит из стержня, по обе стороны которого растут бородки, а из них в свою очередь бородочки. Часть бородочков имеет крючки, которые сцепляют их с другими бородочками, чтобы минимально пропускать воздух и влагу.
Как образуется жемчуг
Как растут кораллы
Для размножения они выбрасывают свои половые клетки в воду, где те, соединяясь, образуют новый коралл. Хотя некоторые размножаются почкованием. Из материнского организма вытягивается отросток, который образует новое существо.
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Никакие новые технологии не помогут человеку лишить природу звания почетного фантазера. Сам человек еще та идея, а уж все его внутренние процессы при тщательном...
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