Мед, жемчуг и куриные яйца. Как это появилось?

Никакие новые технологии не помогут человеку лишить природу звания почетного фантазера. Сам человек еще та идея, а уж все его внутренние процессы при тщательном рассмотрении кажутся чуть ли не фантастикой.

Человек считается венцом природы, но, если задуматься, это утверждение как минимум спорно. Ведь на планете существует множество различных процессов и созданий, которые устроены намного сложнее, интереснее или практичнее, чем мы.

В этой статье мы расскажем об интересностях, о которых ты, может, даже не догадывался или не задумывался.

Как пчелы делают мёд

Как известно, у пчел существует четкая иерархия — добытчики добывают нектар, а приемщики его обрабатывают и делают мёд. Процесс получения состоит из двух ключевых процессов: первый — это испарение влаги, а второй — разложение сахарозы на более простые фруктозу и глюкозу.

Влага выходит благодаря специально созданной вентиляции, затем происходит процесс расщепления сахарозы и насыщения нектара специальными ферментами. Для этого пчелы хоботком набирают нектар, смешивают его со слюной и выплевывают обратно. Затем мёд собирают в ячейки и накрывают восковой крышечкой.

Как формируется яйцо в курице

Ключевым органом у кур, который отвечает за формирование яиц, является левый яичник. Он похож на гроздь и содержит в себе все будущие яйца. Яичник формируется у курицы еще в эмбриональном состоянии и может насчитывать от 600 до 3 600 яйцеклеток.

Там и формируется желток, который затем попадает в воронку яйцевода, состоящую из пяти отделов, каждый из которых отвечает за образование определенной части яйца. Здесь образуется слой белка.

Затем в перешейке начинается образование подскорлупных оболочек — клейкого нитевидного вещества, а потом яйцо попадает в матку, где в течение нескольких часов происходит формирование оболочки из кальция — скорлупы.

Как образуется молоко

Коровье вымя разделено на доли, бывает даже так, что молоко из разных долей различается по вкусу. В самом вымени находятся альвеолы — пузырьки, которые и вырабатывают молоко. Они, кстати, узкоспециализированные: одни вырабатывают жир, а другие — молоко без жира.

Альвеолы имеют выходные протоки, которые, соединяясь вместе, образуют молочные каналы. Там и смешивается молоко с жиром. А сам процесс получения молока выглядит примерно так: клетки молочных желез поглощают из крови определенные вещества, при помощи которых и синтезируется молоко.

Откуда берется амбра

Амбра — это вещество, добываемое из кишечника кашалота, которое очень ценится в парфюмерии. Оценивается амбра в рамках 70–300 долларов за килограмм. А в кашалотах находят куски от пару десятков грамм до 400 килограмм.

Изначально амбра имеет мягкую консистенцию и мерзко воняет. Но если ее высушить, то она приобретает сладковато-мускусный аромат. Самая дорогая амбра — белая, это та, которая пролежала на морском дне, а значит, вымочена в соленой воде.



Что такое спермацет

Название появилось из-за того, что раньше считали, что это сперма кашалота. Но на самом деле спермацет — это воскоподобное вещество, которое используют при изготовлении различных кремов. Получают его при охлаждении жира кашалота, который служит ему звукопроводником для эхолокации.

Как растут перья

Перья, как и ногти, чешуя или волосы, являются производыми кожи и получаются из-за роста клеток, которые вырабатывают кератин. То есть перо — это легкая и прочная конструкция, состоящая из кератина. И только у пингвинов перья растут равномерно.

Перо растет из перьевой сумки и состоит из стержня, по обе стороны которого растут бородки, а из них в свою очередь бородочки. Часть бородочков имеет крючки, которые сцепляют их с другими бородочками, чтобы минимально пропускать воздух и влагу.

Как образуется жемчуг

Формирование жемчужины — это своеобразный защитный механизм моллюска. Любые объекты, которые попадают внутрь раковины, могут повредить нежное тело беспозвоночного. Потому моллюски собирают этот мусор в одном месте, обволакивая перламутром. Растут жемчужины долго, всего около 0,38 мм в год.

Как растут кораллы

Следует учесть, что кораллы — это животные, низшие кишечнополостные многоклеточные организмы. Они похожи на твердые цилиндры, у которых есть рот, щупальца, чтобы добывать пищу, и кишечник, с которым они соединяются.

Для размножения они выбрасывают свои половые клетки в воду, где те, соединяясь, образуют новый коралл. Хотя некоторые размножаются почкованием. Из материнского организма вытягивается отросток, который образует новое существо.