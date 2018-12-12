Имбирь для бархатной кожи

Полезные свойства имбиря ценят все большее количество людей — он обладает антисептическим, антиоксидантным, успокаивающим свойствами. Его добавляют в напитки и блюда не только из-за его тонкого вкуса и свежего запаха, но и по причине его необычайной пользы.

Почему бы не воспользоваться им для нашей красоты?

Самое интересное, что имбирь из-за огромного количества своих полезных свойств совершенно универсален для любого типа кожи!

ВНИМАНИЕ! Имбирь может жечь, поэтому в чистом виде не рекомендуется для нанесения. Сначала лучше попробовать его на запястье. Осторожнее — не допускайте попадания в глаза.

Маска для жирной кожи — матирует и нейтрализует излишки кожного сала:

1 чайная ложка тертого имбиря, 1 чайная ложка отвара ромашки или несколько капель сока лимона, 1 столовая ложка белой глины.

2. Маска для проблемной кожи — подсушивает, снимает раздражение и уничтожает бактерии:

1 чайная ложка тертого имбиря, 1 чайная ложка крепко заваренного зеленого чая.

3. Отбеливающая маска — осветляет пигментные пятна, выравнивает цвет лица:

1 чайная ложка тертого имбиря, 1 чайная ложка любого цитрусового эфирного масла, 1 чайная ложка отвара петрушки.

4. Тонизирующая маска — улучшает цвет лица, подтягивает и освежает кожу:

1 чайная ложка тертого имбиря, 1 чайная ложка гранатового сока.

5. Эффективная маска от отеков — быстро и эффективно снимает отеки лица:

1 чайная ложка тертого имбиря, 1 чайная ложка тертого яблока или сырого картофеля.

6. Маска для кожи головы — стимулирует рост волос, избавляет от перхоти, придает блеск:

1 чайная ложка тертого имбиря, 1 чайная ложка репейного масла, 1 чайная ложка лимона, 1 чайная ложка меда, яичный желток.

7. Антицелюллитный крем для массажа — подтягивает кожу, снижает эффект “апельсинового корки”:

2 столовые ложки тертого имбиря, 1 столовая ложка апельсинового сока, 100 г оливкового масла, 2 столовые ложки морской соли или коричневого сахара.

Маски для лица оставлять на 20 минут, маску для волос — поносить под пленкой 40 — 50 минут.