ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Имбирь для бархатной кожи

13.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Полезные свойства имбиря ценят все большее количество людей — он обладает антисептическим, антиоксидантным, успокаивающим свойствами. Его добавляют в напитки и блюда не только из-за его тонкого вкуса и свежего запаха, но и по причине его необычайной пользы.

Почему бы не воспользоваться им для нашей красоты?

Самое интересное, что имбирь из-за огромного количества своих полезных свойств совершенно универсален для любого типа кожи!

ВНИМАНИЕ! Имбирь может жечь, поэтому в чистом виде не рекомендуется для нанесения. Сначала лучше попробовать его на запястье. Осторожнее — не допускайте попадания в глаза.

  1. Маска для жирной кожи — матирует и нейтрализует излишки кожного сала:
    1 чайная ложка тертого имбиря, 1 чайная ложка отвара ромашки или несколько капель сока лимона, 1 столовая ложка белой глины.

2. Маска для проблемной кожи — подсушивает, снимает раздражение и уничтожает бактерии:
1 чайная ложка тертого имбиря, 1 чайная ложка крепко заваренного зеленого чая.

3. Отбеливающая маска — осветляет пигментные пятна, выравнивает цвет лица:
1 чайная ложка тертого имбиря, 1 чайная ложка любого цитрусового эфирного масла, 1 чайная ложка отвара петрушки.

4. Тонизирующая маска — улучшает цвет лица, подтягивает и освежает кожу:
1 чайная ложка тертого имбиря, 1 чайная ложка гранатового сока.

5. Эффективная маска от отеков — быстро и эффективно снимает отеки лица:
1 чайная ложка тертого имбиря, 1 чайная ложка тертого яблока или сырого картофеля.

6. Маска для кожи головы — стимулирует рост волос, избавляет от перхоти, придает блеск:
1 чайная ложка тертого имбиря, 1 чайная ложка репейного масла, 1 чайная ложка лимона, 1 чайная ложка меда, яичный желток.

7. Антицелюллитный крем для массажа — подтягивает кожу, снижает эффект “апельсинового корки”:
2 столовые ложки тертого имбиря, 1 столовая ложка апельсинового сока, 100 г оливкового масла, 2 столовые ложки морской соли или коричневого сахара.

Маски для лица оставлять на 20 минут, маску для волос — поносить под пленкой 40 — 50 минут.

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полезные свойства имбиря ценят все большее количество людей — он обладает антисептическим, антиоксидантным, успокаивающим свойствами. Его добавляют в напитки...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Быховщине проходит акция «Безопасный новый год»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика