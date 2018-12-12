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Имбирь для бархатной кожи
13.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Полезные свойства имбиря ценят все большее количество людей — он обладает антисептическим, антиоксидантным, успокаивающим свойствами. Его добавляют в напитки и блюда не только из-за его тонкого вкуса и свежего запаха, но и по причине его необычайной пользы.
Почему бы не воспользоваться им для нашей красоты?
Самое интересное, что имбирь из-за огромного количества своих полезных свойств совершенно универсален для любого типа кожи!
2. Маска для проблемной кожи — подсушивает, снимает раздражение и уничтожает бактерии:
3. Отбеливающая маска — осветляет пигментные пятна, выравнивает цвет лица:
4. Тонизирующая маска — улучшает цвет лица, подтягивает и освежает кожу:
5. Эффективная маска от отеков — быстро и эффективно снимает отеки лица:
6. Маска для кожи головы — стимулирует рост волос, избавляет от перхоти, придает блеск:
7. Антицелюллитный крем для массажа — подтягивает кожу, снижает эффект “апельсинового корки”:
Маски для лица оставлять на 20 минут, маску для волос — поносить под пленкой 40 — 50 минут.
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Полезные свойства имбиря ценят все большее количество людей — он обладает антисептическим, антиоксидантным, успокаивающим свойствами. Его добавляют в напитки...
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