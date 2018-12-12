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КАК УКРАСИТЬ ЕЛКУ В 2019 ГОДУ: ТРИ САМЫХ ЯРКИХ НАРЯДА

13.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Новогодняя елка – неотъемлемый атрибут новогоднего торжества.Украшенная елка вызывает неподдельный восторг, создает новогоднюю атмосферу и поднимает настроение. Согласно различным традициям оформление елки на Новый год должно соответствовать определенным правилам. Тогда весь год будет счастливым и благополучным.

Наряд 1. «Перо павлина»

Птицы и перья продолжают быть трендом в новогоднем декоре. В этом году на пике – павлин. Все цвета его яркого оперения смело сочетайте на елке. Синие, зеленые, золотые шары. Добавь оттенки, близкие к фиолетовому и бирюзе, насыщенные и сочные.

 
 
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Новогодняя елка – неотъемлемый атрибут новогоднего торжества.Украшенная елка вызывает неподдельный восторг, создает новогоднюю атмосферу и поднимает...
 
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