КАК УКРАСИТЬ ЕЛКУ В 2019 ГОДУ: ТРИ САМЫХ ЯРКИХ НАРЯДА

Новогодняя елка – неотъемлемый атрибут новогоднего торжества.Украшенная елка вызывает неподдельный восторг, создает новогоднюю атмосферу и поднимает настроение. Согласно различным традициям оформление елки на Новый год должно соответствовать определенным правилам. Тогда весь год будет счастливым и благополучным.

Наряд 1. «Перо павлина»

Птицы и перья продолжают быть трендом в новогоднем декоре. В этом году на пике – павлин. Все цвета его яркого оперения смело сочетайте на елке. Синие, зеленые, золотые шары. Добавь оттенки, близкие к фиолетовому и бирюзе, насыщенные и сочные.