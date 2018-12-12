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Советы автолюбителям по поведению на трассе и в городе
13.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Обгон — самый опасный манёвр. Это потенциально смертельный манёвр. Всегда надо помнить об этом. 100 раз обдумай, нужно ли тебе обгонять.
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Обгон — самый опасный манёвр. Это потенциально смертельный манёвр. Всегда надо помнить об этом. 100 раз обдумай, нужно ли тебе обгонять.
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