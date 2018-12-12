15 любопытных фактов о пирамиде Хеопса

Пирамида Хеопса — монумент, который хранит в себе множество фактов и загадок. Вот пятнадцать из них, о большинстве из которых вы наверняка никогда не слышали. Мы не будем касаться мифов и легенд — самые интересные факты о пирамиде Хеопса основаны на реальных исследованиях

Около трех тысяч лет пирамида Хеопса была самым высоким творением человеческих рук в мире.

Только когда в 1311 году в Линкольне был выстроен кафедральный собор, это сооружение стало вторым по высоте.

Строительство пирамиды велось 20 лет.

Остается загадкой, как при архаичном уровне строительных знаний и отвратительной логистике так быстро возводилось столь монументальное сооружение. Постройка других погребальных сооружений занимала значительно больше времени – от 50 до 200 лет.





Пирамида Хеопса – точный компас.

Грани пирамиды Хеопса сориентированы по сторонам света. Погрешность составляет лишь 5 градусов. Такое соответствие нелегко выполнить даже с современным уровнем развития строительства. Поначалу соответствие было идеальным, и лишь постоянное движение северного полюса Земли позволило появиться незначительному отклонению.

Пирамиды Хеопса было видно из космоса.

На строительство сооружения ушло более 2,2 млн. блоков известняка. Этот рыхлый строительный материал наверняка разрушился бы со временем, не будь он покрыт облицовкой из гранита. Между плитами облицовки нет зазоров, они идеально отполированы. Когда облицовка была на месте, отраженный от ее солнечный свет был настолько ярок, что строение Хеопса наверное, было заметно из космоса.

Постоянная температура внутри сооружения — 20⁰С.

Пирамида Хеопса представляет собой гигантскую изотермическую камеру – когда снаружи температура воздуха достигает 50⁰С, в этом сооружении не поднимается выше 20⁰С.

В пирамиде Хеопса никогда не было захоронения фараона.

Многие считают пирамиду Хеопса местом захоронения фараона. На самом деле останки правителей были погребены в Долине Царей. А внутри толстых стен хранились необходимые вещи, которые, по мнению древних египтян, помогали правителю в загробной жизни.