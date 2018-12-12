Послевоенное восстановление

Великая Победа значительно укрепила международный авторитет Советского Союза. БССР в числе других государств в 1945 г. стала одной из основательниц ООН, вместе с делегацией СССР выступала за укрепление международной безопасности, обеспечение мирного развития для всех стран.

Несмотря на благоприятную внешнеполитическую ситуацию и внутреннюю общественно-политическую стабильность, республика переживала тяжелые времена. В результате войны и оккупации Беларусь понесла огромные людские и материальные потери. Было разрушено 209 из 270 городов и райцентров, 9200 сел и деревень, более 10 тыс. предприятий. Враг уничтожил свыше половины национального богатства республики. По состоянию экономического развития БССР была отброшена к уровню 1928 г., а по таким важнейшим отраслям как промышленность и энергетика — к показателям 1913 г. В освобожденной республике действовало лишь 2% довоенных энергетических мощностей, значительные потери понесли транспорт, сельское хозяйство.

Для скорейшего возрождения БССР требовалось в кратчайшие сроки ликвидировать последствия войны, восстановить народное хозяйство и обеспечить нормальные условия жизни населения. Первые шаги были предприняты сразу после изгнания захватчиков из восточных районов республики в сентябре 1943 г. Война еще продолжалась, и значительная часть средств направлялась союзным руководством на нужды фронта. В первую очередь восстанавливались предприятия оборонного значения и те, что снабжали население предметами первой необходимости. В мае 1944 г. были введены в строй гомельские паровозоремонтный и кирпичный заводы, в августе — завод «Гомсельмаш». Через месяц после освобождения Минска начали выпускать продукцию 13 столичных предприятий.

Со второго полугодия 1944 г. в БССР стали работать 72 электростанции. К маю 1945 г. в республике функционировало 12 тыс. промышленных объектов, из них 8 тыс. фабрик и заводов, 4 тыс. артелей и мастерских. К февралю 1946 г. было восстановлено более 10 тыс. км железных дорог, 1735 мостов.

В первую послевоенную пятилетку (1946-1950) главной задачей стало достижение довоенного уровня экономики и дальнейшее ее развитие. Интенсивно росли производственные объемы тяжелой индустрии, энергетики, зачастую в ущерб легкой и пищевой промышленности. К концу 1950 г. промышленность БССР по объему валовой продукции превысила довоенной уровень на 15%, а в западных областях Беларуси — почти в два раза. Ведущей отраслью становилось машиностроение: в 1950 г. автозавод дал народному хозяйству около 2,4 тыс. автомобилей, велосипедный завод выпустил 70 тыс. велосипедов, тракторный — первые 36 машин.

Более сложным и противоречивым было восстановление сельского хозяйства. За годы оккупации пришли в негодность и запустение сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, резко сократилось поголовье скота. После войны в аграрном секторе было задействовано менее половины довоенного числа колхозников, фактически это были только женщины, подростки и старики. Даже к 1950 г. многие показатели развития сельского хозяйства были ниже довоенных.

Постепенно Беларусь оправлялась от тяжелых последствий войны. В 1947 г. была отменена карточная система распределения продуктов, снизилась цена на ряд промышленных и продовольственных товаров. В 1949 г. завершилось переселение людей из землянок в благоустроенные дома, хотя жилищная проблема оставалась достаточно острой.

Пятый пятилетний план развития народного хозяйства БССР (1951-1955) предусматривал повышение материального и культурного уровня жизни населения, активное включение республики в научно-техническую революцию. В этот период был изменен курс развития народнохозяйственного комплекса в сторону производства товаров народного потребления, увеличения капиталовложений в легкую, пищевую промышленность, аграрный сектор. Это позволило почти вдвое увеличить выпуск товаров народного потребления. Улучшилось и положение сельского хозяйства: с середины 1950-х гг. оно впервые за послевоенные годы стало рентабельным.

После войны начала активно налаживаться социальная инфраструктура. Уже к 1949 г. полностью была восстановлена сеть учреждений здравоохранения, которые обеспечивались необходимым медицинским оборудованием. За короткий срок было создано 252 детских дома, в них воспитывались около 27 тыс. детей. Им предоставлялось горячее питание, бесплатно выдавалась одежда и обувь. Более 31 тыс. сирот разместили в семьях.

Война и оккупация пагубно отразились на состоянии науки и культуры в БССР. Необходимо было, в первую очередь, восстановить систему народного образования. Темпы были стремительные: к 1951 г. в республике насчитывалось свыше 12,7 тыс. школ, в том числе 230 школ рабочей и 714 сельской молодежи. Посильную помощь оказывали БССР братские советские республики.

Огромный вклад в культуру внесли выдающиеся деятели искусств БССР. После Великой Отечественной войны в белорусскую литературу пришла плеяда талантливых авторов, чьи произведения впоследствии стали классическими: А. Кулешов, М. Танк, П. Бровка, М. Лыньков, И. Мележ, В. Быков, И. Шамякин и другие. Сокровищницу музыкального искусства пополнили творения таких мастеров, как Н. Аладов, А. Богатырёв, Г. Пукст, В. Оловников.

Подготовила Галина КОВАЛЁВА.





Несмотря на благоприятную внешнеполитическую ситуацию и внутреннюю общественно-политическую стабильность, республика переживала тяжелые времена. В результате войны и оккупации Беларусь понесла огромные людские и материальные потери. Было разрушено 209 из 270 городов и райцентров, 9200 сел и деревень, более 10 тыс. предприятий. Враг уничтожил свыше половины национального богатства республики. По состоянию экономического развития БССР была отброшена к уровню 1928 г., а по таким важнейшим отраслям как промышленность и энергетика — к показателям 1913 г. В освобожденной республике действовало лишь 2% довоенных энергетических мощностей, значительные потери понесли транспорт, сельское хозяйство.

Для скорейшего возрождения БССР требовалось в кратчайшие сроки ликвидировать последствия войны, восстановить народное хозяйство и обеспечить нормальные условия жизни населения. Первые шаги были предприняты сразу после изгнания захватчиков из восточных районов республики в сентябре 1943 г. Война еще продолжалась, и значительная часть средств направлялась союзным руководством на нужды фронта. В первую очередь восстанавливались предприятия оборонного значения и те, что снабжали население предметами первой необходимости. В мае 1944 г. были введены в строй гомельские паровозоремонтный и кирпичный заводы, в августе — завод «Гомсельмаш». Через месяц после освобождения Минска начали выпускать продукцию 13 столичных предприятий.

Со второго полугодия 1944 г. в БССР стали работать 72 электростанции. К маю 1945 г. в республике функционировало 12 тыс. промышленных объектов, из них 8 тыс. фабрик и заводов, 4 тыс. артелей и мастерских. К февралю 1946 г. было восстановлено более 10 тыс. км железных дорог, 1735 мостов.

В первую послевоенную пятилетку (1946-1950) главной задачей стало достижение довоенного уровня экономики и дальнейшее ее развитие. Интенсивно росли производственные объемы тяжелой индустрии, энергетики, зачастую в ущерб легкой и пищевой промышленности. К концу 1950 г. промышленность БССР по объему валовой продукции превысила довоенной уровень на 15%, а в западных областях Беларуси — почти в два раза. Ведущей отраслью становилось машиностроение: в 1950 г. автозавод дал народному хозяйству около 2,4 тыс. автомобилей, велосипедный завод выпустил 70 тыс. велосипедов, тракторный — первые 36 машин.

Более сложным и противоречивым было восстановление сельского хозяйства. За годы оккупации пришли в негодность и запустение сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, резко сократилось поголовье скота. После войны в аграрном секторе было задействовано менее половины довоенного числа колхозников, фактически это были только женщины, подростки и старики. Даже к 1950 г. многие показатели развития сельского хозяйства были ниже довоенных.

Постепенно Беларусь оправлялась от тяжелых последствий войны. В 1947 г. была отменена карточная система распределения продуктов, снизилась цена на ряд промышленных и продовольственных товаров. В 1949 г. завершилось переселение людей из землянок в благоустроенные дома, хотя жилищная проблема оставалась достаточно острой.

Пятый пятилетний план развития народного хозяйства БССР (1951-1955) предусматривал повышение материального и культурного уровня жизни населения, активное включение республики в научно-техническую революцию. В этот период был изменен курс развития народнохозяйственного комплекса в сторону производства товаров народного потребления, увеличения капиталовложений в легкую, пищевую промышленность, аграрный сектор. Это позволило почти вдвое увеличить выпуск товаров народного потребления. Улучшилось и положение сельского хозяйства: с середины 1950-х гг. оно впервые за послевоенные годы стало рентабельным.

После войны начала активно налаживаться социальная инфраструктура. Уже к 1949 г. полностью была восстановлена сеть учреждений здравоохранения, которые обеспечивались необходимым медицинским оборудованием. За короткий срок было создано 252 детских дома, в них воспитывались около 27 тыс. детей. Им предоставлялось горячее питание, бесплатно выдавалась одежда и обувь. Более 31 тыс. сирот разместили в семьях.

Война и оккупация пагубно отразились на состоянии науки и культуры в БССР. Необходимо было, в первую очередь, восстановить систему народного образования. Темпы были стремительные: к 1951 г. в республике насчитывалось свыше 12,7 тыс. школ, в том числе 230 школ рабочей и 714 сельской молодежи. Посильную помощь оказывали БССР братские советские республики.

Огромный вклад в культуру внесли выдающиеся деятели искусств БССР. После Великой Отечественной войны в белорусскую литературу пришла плеяда талантливых авторов, чьи произведения впоследствии стали классическими: А. Кулешов, М. Танк, П. Бровка, М. Лыньков, И. Мележ, В. Быков, И. Шамякин и другие. Сокровищницу музыкального искусства пополнили творения таких мастеров, как Н. Аладов, А. Богатырёв, Г. Пукст, В. Оловников.

Подготовила

Галина КОВАЛЁВА.