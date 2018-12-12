Лучший старейшина Городокщины

«Деревня — моя жизнь», — говорит старейшина с аг. Пальминка Валентина Горюнова. Она награждена дипломом за 1-е место в районном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство и санитарное состояние сельских населенных пунктов в номинации «Лучший старейшина» (на снимке награду вручает председатель райсовета депутатов Светлана Зуева).





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