От снятия барьеров до формирования общих рынков

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 декабря принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Лидеры стран ЕАЭС в узком и расширенном формате обсудили реализацию цифровой повестки в организации, дальнейшее развитие интеграционных процессов, распределение ввозных таможенных пошлин между государствами, формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.





Для Евразийского экономического союза 2018 год стал неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 6 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

«Сегодня мы подводим итоги общей работы в формате союза за этот год и определяем ориентиры взаимодействия на следующий. Что касается завершающегося периода, то он является достаточно неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения», — сказал Александр Лукашенко.

Среди позитивных достижений Президент отметил вступление в силу договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, наделение Молдовы статусом наблюдателя. Государства — члены союза также подписали временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном, и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.

«Беларусь рассчитывает, что нормы, закрепленные в этих документах, будут реализованы в полной мере. Каждый из них принимался с заделом на будущее и с расчетом на значительный экономический эффект», — заявил глава государства.

Вместе с тем он отметил, что существуют важные вопросы, которые до сих пор остаются нерешенными. Александр Лукашенко остановился на каждом из них и представил позицию белорусской стороны по их разрешению.

«Я вынужден об этом говорить, но буду говорить не с точки зрения стенания и рыдания, а с точки зрения того, что мы договорились, но не сделали. И с точки зрения того, что наш союз (к счастью, я был у истоков его создания) образовывался на определенных свободах передвижения рабочей силы, капиталов, услуг, товаров. И самое главное, о чем мы договаривались, создавая нашу единую экономику, что все субъекты хозяйствования и наши люди будут иметь равные условия. Если таких равных условий нет, то нет и союза», — отметил белорусский лидер.

Президент констатировал, что в начале 2018 г. Россия в качестве председателя в органах ЕАЭС продолжила работу по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС. «Это действительно одна из самых острых проблем нашего союза, которая еще несколько лет назад была обозначена белорусской стороной. Однако данный вопрос решается непозволительно медленно. Более того, на смену устраняемым барьерам возводятся новые. И это стало практикой», — обратил внимание глава государства. Он считает, что это совершенно недопустимая ситуация, нарушающая достигнутые договоренности.

Беларусь выступает за обеспечение всеобъемлющего и безусловного выполнения всеми государствами ЕАЭС союзных норм и взятых на себя обязательств. Александр Лукашенко напомнил, что стороны договорились к 2025 г.

«Мы обязаны выполнить все в намеченные сроки и обеспечить работу союза в условиях стабильной и справедливой топливно-сырьевой политики, — заявил глава государства. — В союзнических отношениях нет интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов. Есть целостная система — Евразийский экономический союз. И под этим мы концептуально и конкретно подписались».

Президент высказал солидарность с мнением российской стороны о важности развития новых сфер сотрудничества, в том числе атомной энергетики и возобновляемых энергоисточников. Однако, заметил он, отсутствие согласия по принципам формирования основного нефтегазового рынка не позволяет ЕАЭС прогрессировать более быстрыми темпами, считает белорусский лидер. Решение этого ключевого вопроса позволит странам приступить к освоению и других направлений.

Перед странами стоят амбициозные задачи по переходу на современные технологии и модели производства. «От того, насколько слаженно мы сможем объединять потенциал наших государств через цифровые решения, будет зависеть эффективность интеграции и в целом будущее союза, — сказал Александр Лукашенко. — Беларусь готова к полноценному участию в реализации проектных инициатив цифровой повестки ЕАЭС».

В повестку дня нынешнего саммита ЕАЭС также был внесен вопрос о развитии кооперации в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.

«Реализация этой инициативы с учетом ее высокого мультипликативного эффекта на развитие смежных отраслей и секторов придаст мощный импульс нашему инновационному и промышленному сотрудничеству», — убежден Президент.

Говоря о перспективах дальнейшего развития ЕАЭС, Александр Лукашенко отметил, что евразийское строительство должно охватывать все новые сферы сотрудничества.

Лукашенко и Путин на открытии саммита ЕАЭС подискутировали насчет цен на энергоносители. Президент Беларуси во время своего выступления на открытии саммита акцентировал внимание на необходимости продолжения работы по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих полноценному формированию общего рынка ЕАЭС.

Подготовила Галина КОВАЛЁВА.