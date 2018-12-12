Эпоха здравоохранения Городокщины

Славную юбилейную дату — 100-летие здравоохранения Городокского района отметили в пятницу, 7 декабря, медики района. Тысячи людей, работавшие в сфере медицины района в разные годы, самоотверженно отдавали свои знания, опыт и умения больным, которым нужна была квалифицированная медицинская помощь. Своим благородным бескорыстным трудом медработники снискали себе глубокое уважение, благодарность. Это и стало лейтмотивом большого праздника, состоявшегося в стенах ГДК.

Вековой юбилей здравоохранения района председатель райисполкома Пётр Коробач назвал не просто важной жизненной вехой — эпохой. Эпохой созидания и развития, которая будет продолжаться. Пётр Петрович подчеркнул, что, с учетом важности сферы медицины, в нее вкладывается треть всех бюджетных расходов. Это позволяет поддерживать медучреждения в достойном состоянии. Так, завершается ремонт поликлинического корпуса ЦРБ, начинается ремонт в Езерищенской БСУ, недавно райисполком и ФПБ подарили больнице машину скорой помощи… Глава района поблагодарил медработников за преданность идеям гуманизма, которыми проникнута их деятельность, назвав врачей частью интеллигенции, на которой держится район. П.П. Коробач вручил Почетные грамоты и благодарственные письма лучшим представителям системы здравоохранения района (на снимке: Н.М. Адаменко, В.В. Бражник, Л.А. Козел, П.П. Коробач, Л.И. Савастеева, Л.А. Судакова).





К поздравлениям присоединился почетный гость — начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Юрий Деркач, проведя церемонию награждения Почетными грамотам облисполкома и управления, благодарностями председателя облисполкома.

Профессия медика не знает праздников, а порой и выходных. Постоянная готовность прийти на помощь — это жизненное кредо людей в белых халатах, требующее огромных сил, энергии и чуткости. Зарядиться задором и положительной энергией виновникам торжества предлагали, прерывая череду награждений, самодеятельные артисты, в числе которых были дети и внуки медработников, их талантливые коллеги и благодарные земляки.

Эстафету поздравлений поддержала председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева. Она обратилась с самыми теплыми, искренними словами к медикам — от докторов до санитарок, а Почетные грамоты райсовета вручила Анжеле Плащенко и Ларисе Гординой (на снимке), которые нелегкие трудовые функции успешно совмещают с выполнением общественных нагрузок и занимают активнейшую гражданскую позицию.







Медики дружной семьей отмечали юбилей, искренне радуясь за товарищей и коллег. С огромной гордостью отозвался о возглавляемом коллективе как о коллективе настоящих профессионалов и единомышленников главный врач ЦРБ Валерий Самсонов. Почетными грамотами и благодарностями учреждения он наградил 10 коллег. Большой интерес присутствующих вызвало награждение особенной юбилейной медалью, учрежденной Городокской ЦРБ совместно с профсоюзной организацией этого учреждения — «100 лет развития здравоохранения Городокского района». В частности, ее были удостоены заслуженный врач Беларуси Т.С. Козел, работавшая зав. терапевтическим отделением ЦРБ (на снимке — вторая слева во втором ряду с коллегами), ветераны с многолетним стажем П.И. Зубов, Ж.П. Горева, И.П. Клац, Л.С. Шляхто, М.И. Кривичкин, Т.И. Ляликова и старейшие действующие работники Л.И. Зухтикова, Г.В. Гончарова, В.В. Журов, Т.Н. Куцкина, З.И. Лешкевич, Г.И. Козлова, появление которых на сцене зал встречал шквалом аплодисментов.







В зрительном зале чувствовалась особенная атмосфера приподнятости, доброжелательности, витал дух праздника. Медики сменили униформу на самые нарядные костюмы и платья, приятно было смотреть на помолодевших женщин с прическами, на каблуках, подтянувшихся мужчин. Все они понимали, что им в определенном смысле повезло лично прикоснуться к значимой дате своего родного учреждения, но залог его успеха закладывали многие поколения предшественников.

Экскурс в историю в виде презентации видеофильма в начале мероприятия напомнил присутствующим, как постепенно поднималось на ноги, крепло здравоохранение Городокщины, с какими сложностями сталкивались врачи и сестрички прошлых лет. Оттого особенно тепло было встречено выступление бывшего главного врача райбольницы, отличника здравоохранения П.И. Зубова. Он поделился воспоминаниями о корифеях городокской медицины, напомнил о важности поднятия престижа благородного труда медиков. Ведь за многие годы своей работы Пётр Иванович не раз наблюдал, как самоотверженно, забывая о себе, борются за восстановление здоровья пациентов врачи-энтузиасты. Они достойны признания и наград.

— Сегодняшний праздник — это праздник тех, кто посвящает свою жизнь благородному труду — заботе о самом главном из всех богатств, которым владеет человек, — здоровье, отметил в приветственном адресе к медикам-землякам депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виктор Мирош. — Вы несете надежду и спасение, в наше непростое время не утратив таких черт характера, как человечность и доброта.

Эти слова горячо поддержали в своих обращениях председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Владислав Мужиченко, отметив самых активных участниц профсоюзного движения. Председатель профкома ЦРБ Анжела Плащенко приняла диплом победителя в районном смотре-конкурсе на лучшую первичную профсоюзную организацию из рук председателя райорганизации профсоюзов Ирины Дорощенко.

Больницу искренне поздравляли друзья учреждения: заместитель генерального директора РУП «Витебскавтодор» Л.Е. Смуклавский, начальник РОСК В.В. Дадыло, начальник РОВД А.М. Потапенко. Впервые в истории нашего района он вручил медаль «Жене сотрудника милиции» супруге бывшего сотрудника райотдела Леонида Афанасьева, участковой медсестре ЦРБ Раисе Афанасьевой.

100 лет не только исторический отрезок времени, это целая эпоха со своими вехами, этапами, людьми и делами. За это время сменилось не одно поколение медицинских работников, но неизменной остается главная задача — забота о жизни и здоровье человека. Прекрасных, нужных, добрых, отзывчивых и при этом сильных духом людей в белых халатах благодарили за бесценный труд, тепло сердец, желая новых достижений и успехов — заслуженно!

Светлана ЯКОВЛЕВА.