Председатель ГТК Юрий Сенько с рабочим визитом посетил таможенный пост «Пинск» и пункт пропуска «Верхний Теребежов»

Председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Юрий Сенько с рабочим визитом посетил Брестскую область. В частности, он ознакомился с обстановкой на белорусско-украинском участке границы, проинспектировал в Столинском районе реконструкцию пункта пропуска «Верхний Теребежов», строительные работы в котором находятся в активной фазе.



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Юрий Сенько также встретился с коллективом таможенного поста «Пинск», где провел единый день информирования и рассказал о социально-экономическом развитии страны, основных направлениях жилищной политики, новых подходах в законодательстве.



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В состав таможенного поста «Пинск» сегодня входят шесть пунктов таможенного оформления. Через данные ПТО в 2018 году уже проследовало свыше 235 тыс. легковых автомобилей, 21,5 тыс. грузовых транспортных средств, 2,5 тыс. автобусов, грузовым железнодорожным транспортом перемещено более 310 тыс. тонн грузов.



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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток легкового автотранспорта увеличился на 54 %.