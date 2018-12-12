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ОАО Брестгазоаппарат на ул. Строительной начал строить участок литья
13.12.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Начались подготовительные работы по строительству объекта ОАО Брестгазоаппарат на ул. Строительной (Берёзовка).
подробности можно
Во исполнение разработанного инвестиционного плана на 2018-2020 гг. СП ОАО «Брестгазоаппарат» по освоению выпуска новой серии горелок стола чашечного типа «Gefest 6» и заключенного инвестиционного договора от 05.02.2018 г. № 244 между Брестским областным исполнительным комитетом и СП ОАО «Брестгазоаппарат», предусматривается строительство участка литья по выпуску горелок и горелочных групп, фланцев кранов и горелок, смесителей, корпусов газопровода, опор и штуцеров, труб коллектора, труб горелки и корпусов сопла.
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Начались подготовительные работы по строительству объекта ОАО Брестгазоаппарат на ул. Строительной (Берёзовка). подробности можно почитать по ссылке Во...
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