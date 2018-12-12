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Первенство Брестской области по спортивному ориентированию в зале
13.12.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» приглашает 15 декабря 2018 года всех желающих принять участие в этих увлекательных соревнованиях.
Место проведения – ГУО «СШ №33 г.Бреста».
Открытие – 12:00
Старт – 13:00
Возрастных ограничений нет (при отсутствии медицинских противопоказаний)
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