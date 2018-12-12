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Первенство Брестской области по спортивному ориентированию в зале

13.12.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» приглашает 15 декабря 2018 года всех желающих принять участие в этих увлекательных соревнованиях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61527.php

Первенство Брестской области по спортивному ориентированию в зале

Место проведения – ГУО «СШ №33 г.Бреста».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61527.php

Первенство Брестской области по спортивному ориентированию в зале

Открытие – 12:00

Старт – 13:00


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61527.php

Первенство Брестской области по спортивному ориентированию в зале

Возрастных ограничений нет (при отсутствии медицинских противопоказаний)

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 82
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ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» приглашает 15 декабря 2018 года всех желающих принять участие в этих увлекательных...
 
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