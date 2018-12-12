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Зелёный телефон на Советской у Белтелекома "отвандалили"

13.12.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вчера (12 декабря 2018 года) утром на улице Советской брестчане с огорчением обнаружили, что сломан зелёный телефон возле здания «Белтелекома». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61524.php

Зелёный телефон на Советской у Белтелекома "отвандалили"

Пару лет назад наше ведущее предприятие в области связи и телекоммуникаций к городскому фестивалю цветов изготовило макет телефонного аппарата. Вся его поверхность была засеяна вечнозелёной травой, что должно было создавать эффект необычной клумбы в виде дискового телефона.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61524.php

Зелёный телефон на Советской у Белтелекома "отвандалили"

Однако, что-то пошло не так, и из-за жаркого лета или других причин растения погибли. После этого малую архитектурную форму оббили зелёной материей, по сути, превратив в интерактивную игрушку. Детвора с удовольствием накручивала телефонный диск. А пожилые люди, вспоминали прошлое, когда этот гаджет служил необходимым средством коммуникаций.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61524.php

Зелёный телефон на Советской у Белтелекома "отвандалили"

фото из архива сайта

Сейчас диск набора номера, изготовленный из толстого пластика, расколот трещинами и оторван от корпуса телефона. Для того, чтобы нанести такие повреждения нужна недетская сила.

 
 
Ссылка на источник 85
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Вчера (12 декабря 2018 года) утром на улице Советской брестчане с огорчением обнаружили, что сломан зелёный телефон возле здания «Белтелекома». Пару лет назад наше...
 
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