Из перечня тунеядцев исключат учредителей компаний и людей, страдающих психическими заболеваниями



фото: ceny.by

Правительство расширило перечень тех, кого не будут включать в базу данных не занятых в экономике.

Соответствующее постановление Совмин принял 8 декабря .

Так, тунеядцами не будут считаться собственники имущества (учредители, участники) коммерческих организаций, за исключением акционерных обществ. Также из перечня исключат жен и мужей молодых рабочих и служащих, которые приступили к работе по распределению в населенных пунктах, где в этом время сложно найти работу. Кроме того, статус тунеядца не будет присвоен людям, находящимся под диспансерным наблюдением из-за хронических или затяжных психических расстройств. Находящихся на лечении алкоголиков и наркоманов это исключение не коснется. Не будут считаться не занятыми в экономике жены и мужья белорусских дипломатов, работающих за границей, а также граждане предпенсионного возраста. Некоторые поправки включены также в пункты о родителях детей до 7 лет и многодетных семьях.

При этом база тунеядцев будет дополнена новыми сведениями. Помимо идентификационного номера, ФИО, даты рождения, пола, гражданства и регистрации, в базу войдет информация о подданстве, идентификационный номер и дата рождения ребенка, дата лишения и восстановления в родительских правах и некоторые другие данные.

Коснутся изменения и документов, которые нужно предоставлять, чтобы не попасть в базу тунеядцев. Так, можно будет предоставлять не только оригиналы, но и копии.

Информировать граждан о том, что они внесены в базу, будут через жировки. Напомним, не занятые в экономике граждане, являющиеся собственниками квартир, должны оплачивать услуги ЖКХ с возмещением затрат. Напомним, что согласно президентскому указу тунеядцы также лишены права на господдержку при строительстве жилья .

Предусматривается также создание в Беларуси единой базы обучающихся. Вести ее будет Главный информационно-аналитический центр Минобразования. До 1 апреля эта база должна быть интегрирована в общегосударственную автоматизированную информационную систему.