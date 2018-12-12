Скоростной поезд сошёл с рельсов в Анкаре: погибли 7 человек

Новости Турции. В Турции потерпел крушение скоростной поезд. Два вагона сошли с рельсов, когда состав направлялся из Анкары в Конья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате ЧП погибли 7 человек, около полусотни пассажиров пострадали. Однако эти данные не окончательные. На месте инцидента работают бригады специалистов. Медики перевозят травмированных в больницы.





По предварительным данным, авария произошла из-за столкновения поезда с локомотивом, которого не должно было быть на путях. По факту происшествия ведется проверка.