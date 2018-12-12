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Скоростной поезд сошёл с рельсов в Анкаре: погибли 7 человек
Новости Турции. В Турции потерпел крушение скоростной поезд. Два вагона сошли с рельсов, когда состав направлялся из Анкары в Конья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате ЧП погибли 7 человек, около полусотни пассажиров пострадали. Однако эти данные не окончательные. На месте инцидента работают бригады специалистов. Медики перевозят травмированных в больницы.
По предварительным данным, авария произошла из-за столкновения поезда с локомотивом, которого не должно было быть на путях. По факту происшествия ведется проверка.
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Новости Турции. В Турции потерпел крушение скоростной поезд. Два вагона сошли с рельсов, когда состав направлялся из Анкары в Конья, сообщили в программе Новости «24...
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