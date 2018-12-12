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В деревне около Зельвы автомобиль вылетел с дороги и врезался в дом

13.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Вчера в деревне Тулово Зельвенского района около 13.30 23-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», двигался в направлении деревни Дергели.
 
 
 
По предварительной информации, на закруглении дороги влево водитель неверно выбрал скорость движения, в результате чего выехал с дороги, повредил ограждение и ударился в угол жилого дома. 
 
В деревне около Зельвы автомобиль вылетел с дороги и врезался в дом
 
– После удара автомобиль загорелся, на место инцидента прибыли несколько спецавтомобилей МЧС, – сообщили в ГАИ региона.– В результате происшествия серьезные травмы получила пассажирка. 
 
Женщина была госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы. Сам водитель серьезных травм не получил.
 
В деревне около Зельвы автомобиль вылетел с дороги и врезался в дом
В деревне около Зельвы автомобиль вылетел с дороги и врезался в дом
 
По факту ДТП проводится проверка.
 
 
 
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Вчера в деревне Тулово Зельвенского района около 13.30 23-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», двигался в направлении деревни Дергели.
 
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