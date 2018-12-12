В деревне около Зельвы автомобиль вылетел с дороги и врезался в дом

Вчера в деревне Тулово Зельвенского района около 13.30 23-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», двигался в направлении деревни Дергели.

По предварительной информации, на закруглении дороги влево водитель неверно выбрал скорость движения, в результате чего выехал с дороги, повредил ограждение и ударился в угол жилого дома.





– После удара автомобиль загорелся, на место инцидента прибыли несколько спецавтомобилей МЧС, – сообщили в ГАИ региона.– В результате происшествия серьезные травмы получила пассажирка.

Женщина была госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы. Сам водитель серьезных травм не получил.









По факту ДТП проводится проверка.