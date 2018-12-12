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Россельхознадзор снял ограничения на поставки «Беловежских деликатесов»

13.12.2018 11:00 — Разное | Ежедневник  
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Россельхознадзор снял ограничения на поставки «Беловежских деликатесов»

фото: sobaka.ru

Ранее Россельхознадзор обнаруживал сульфаниламиды в колбасных изделиях «Беловежских деликатесов» и остатки тетрациклина - в крупнокусковых полуфабрикатах из говядины производства СП ООО «БАК».

С 13 декабря российское ведомство отменило ограничения, введенные в отношении продукции двух белорусских предприятий.

Как сообщается, ограничения сняты в отношении ИООО "Беловежские деликатесы" и СП ООО "БАК".

Россельхознадзор информирует, что решение принято по результатам рассмотрения предоставленных белорусской стороной материалов – в них говорится о расследованиях и принятых мерах по недопущению нарушений. Кроме того, учтены гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси в том, что продукция с данных предприятий соответствует требованиям ветеринарного законодательства России.

 
 
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Ранее Россельхознадзор обнаруживал сульфаниламиды в колбасных изделиях «Беловежских деликатесов» и остатки тетрациклина - в крупнокусковых полуфабрикатах из...
 
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