Россельхознадзор снял ограничения на поставки «Беловежских деликатесов»



фото: sobaka.ru

Ранее Россельхознадзор обнаруживал сульфаниламиды в колбасных изделиях «Беловежских деликатесов» и остатки тетрациклина - в крупнокусковых полуфабрикатах из говядины производства СП ООО «БАК».

С 13 декабря российское ведомство отменило ограничения, введенные в отношении продукции двух белорусских предприятий.

Как сообщается, ограничения сняты в отношении ИООО "Беловежские деликатесы" и СП ООО "БАК".

Россельхознадзор информирует, что решение принято по результатам рассмотрения предоставленных белорусской стороной материалов – в них говорится о расследованиях и принятых мерах по недопущению нарушений. Кроме того, учтены гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси в том, что продукция с данных предприятий соответствует требованиям ветеринарного законодательства России.