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Сколько стоит царапина на машине? Несколько историй от эксперта

13.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Что делать, если вы поцарапали чужой автомобиль?  Или если кто-то нанес вред вашему?  Например, коза забралась на капот или бывшая жена помяла водительскую дверь? Кто оценит размер ущерба от некачественного ремонта?  О нескольких случаях из практики эксперта-автотовароведа рассказал начальник Горецкого межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Александр Шкредов.

 

Сколько стоит царапина на машине? Несколько историй от эксперта
Фото носит иллюстративный характер

 

Жарким днем житель Могилева решил искупаться в озере,  оставив свою машину на берегу. Вскоре ему позвонила знакомая и сказала, что на его машину взобралась коза. Когда мужчина вернулся к своему автомобилю, коза успела «скрыться с места происшествия». А на капоте и переднем левом крыле остались вот такие царапины.

 

Сколько стоит царапина на машине? Несколько историй от эксперта

 

Владелец автомобиля  оценил материальный ущерб в 200 рублей, которые должен был заплатить хозяин животного. Однако при определении размера вреда эксперт установил сумму в 5 раз меньшую заявленной.

Еще один пример. Могилевская пара даже после развода сохраняла бурные неприязненные отношения друг с другом. В результате чего однажды женщина несколько раз ударила ногой в переднюю водительскую дверь автомобиля бывшего супруга.

 

Сколько стоит царапина на машине? Несколько историй от эксперта

 

Тот обратился в управление для проведения автотовароведческой экспертизы, чтобы выяснить размер ущерба. Исследование показало, что он составляет одну базовую величину. Но если мужчина обратится в суд, то виновница должна будет не только возместить ущерб, но и стоимость экспертизы и судебных издержек.

 

А вот еще одна интересная ситуация, знакомая многим автовладельцам. Ваша любимая машина требует капитального ремонта, в том числе лакокрасочного покрытия. Вы заключили договор, произвели оплату.  Пришли забирать свое авто и остались недовольны результатом.

 

Сколько стоит царапина на машине? Несколько историй от эксперта

 

Если вы не являетесь специалистом в области авторемонта, как доказать некачественную работу, установить наличие дефектов и причину их образования, найти способы устранения и определить их стоимость?

 

Сколько стоит царапина на машине? Несколько историй от эксперта

 

Вам помогут эксперты в области автотовароведческих экспертиз и лакокрасочных материалов и покрытий.  Именно они  могут установить причины образования углублений (раковин), шлифовальных рисок, не зашлифованных пузырьков, трещин, отслоения лакокрасочного покрытия, их влияние на свойства лакокрасочного покрытия, а также способы и стоимость устранения выявленных дефектов.

Заключение эксперта поможет выйти из неприятной ситуации. Автовладелец  либо вернет потраченные деньги, либо специалисты мастерской смогут восстановить свое доброе имя. Ведь часто результат выполненных работ во многом зависит от исходного состояния автомобиля.


 
Теги: Могилев
 
 
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  Что делать, если вы поцарапали чужой автомобиль?  Или если кто-то нанес вред вашему?  Например, коза забралась на капот или бывшая жена помяла водительскую дверь?...
 
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