13 декабря футболисты БАТЭ сыграют с греческим клубом ПАОК в Лиге Европы

Сегодня, 13 декабря, борисовский БАТЭ сыграет с ПАОКом в выездном матче заключительного тура группового раунда футбольной Лиги Европы. Встреча начнется в 20.55 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».

Турнирное положение в группе перед заключительным туром:

«Челси» – 15 очков; БАТЭ – 6 очков; «Види» – 6 очков; ПАОК – 3 очка.

Лондонский «Челси», который 13 декабря сыграет с венгерским «Види», уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. За вторую путевку в 1/16 финала турнира поборются три остальные команды.

Отметим, что на групповой стадии Лиги Европы борисовский БАТЭ дважды обыграл венгерский «Види» (2:0 и 2:0), дважды уступил лондонскому «Челси» (1:3 и 0:1), а также проиграл в домашнем поединке греческому клубу ПАОК (1:4). В случае гостевой победы над клубом из Греции борисовская команда гарантирует себе выход в плей-офф Лиги Европы.