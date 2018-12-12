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13 декабря футболисты БАТЭ сыграют с греческим клубом ПАОК в Лиге Европы

13.12.2018 11:05 — Разное | Аргументы и факты  
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13 декабря футболисты БАТЭ сыграют с греческим клубом ПАОК в Лиге Европы
Фото из открытых источников

Сегодня, 13 декабря, борисовский БАТЭ сыграет с ПАОКом в выездном матче заключительного тура группового раунда футбольной Лиги Европы. Встреча начнется в 20.55 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».

13 декабря футболисты БАТЭ сыграют с греческим клубом ПАОК в Лиге Европы БАТЭ вышел на второе место группы Лиги Европы

Турнирное положение в группе перед заключительным туром:

  1. «Челси» – 15 очков;
  2. БАТЭ – 6 очков;
  3. «Види» – 6 очков;
  4. ПАОК – 3 очка.

Лондонский «Челси», который 13 декабря сыграет с венгерским «Види», уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. За вторую путевку в 1/16 финала турнира поборются три остальные команды.

Отметим, что на групповой стадии Лиги Европы борисовский БАТЭ дважды обыграл венгерский «Види» (2:0 и 2:0), дважды уступил лондонскому «Челси» (1:3 и 0:1), а также проиграл в домашнем поединке греческому клубу ПАОК (1:4). В случае гостевой победы над клубом из Греции борисовская команда гарантирует себе выход в плей-офф Лиги Европы.

 
 
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В случае победы над клубом из Греции борисовская команда гарантирует себе выход в плей-офф Лиги Европы.
 
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