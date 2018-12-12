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В Гомеле зажгли первую в Беларуси пиксельную новогоднюю елку

13.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Гомеле зажгли первую в Беларуси пиксельную новогоднюю елку

Убранство центральной елки города состоит из 120 гирлянд, к которым подключены десятки тысяч различных пикселей. С помощью системы управления образуется единый световой экран, на который и проецируются световые композиции. Украшена главная елка Гомельщины, по традиции, Вифлеемской звездой.

В Гомеле зажгли первую в Беларуси пиксельную новогоднюю елку

В Гомеле зажгли первую в Беларуси пиксельную новогоднюю елку

В Гомеле зажгли первую в Беларуси пиксельную новогоднюю елку

Включение главной елки сопровождалось праздничной программой, которую организовали для гомельчан городские власти, в первую очередь, конечно же, для детей. В программе были сказочные герои, непременные Дед Мороз и его внучка Снегурочка, символы года уходящего и нового — собака и поросенок, много других костюмированных персонажей. Они балагурили, общались с ребятами и их родителями, создавали праздничное настроение.

В Гомеле зажгли первую в Беларуси пиксельную новогоднюю елку

В Гомеле зажгли первую в Беларуси пиксельную новогоднюю елку

Кроме необычной елки на центральной площади установлены новые световые фигуры, арки с кружевным орнаментом, арка с качелями. По периметру площади расставлены 60 небольших елок, которые образуют световой городок.

В Гомеле зажгли первую в Беларуси пиксельную новогоднюю елку

Понятное дело, не обошлось без торговых рядов, сладостей. Наступил долгожданный момент, когда главная городская елка засияла всеми цветами радуги под аплодисменты и ликование публики. 

В Гомеле зажгли первую в Беларуси пиксельную новогоднюю елку

В Гомеле зажгли первую в Беларуси пиксельную новогоднюю елку

В Гомеле зажгли первую в Беларуси пиксельную новогоднюю елку

В Гомеле зажгли первую в Беларуси пиксельную новогоднюю елку

Также в областном центре включили новогоднюю иллюминацию на главных улицах и площадях города.

В Гомеле зажгли первую в Беларуси пиксельную новогоднюю елку

Источник: sb.by

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Убранство центральной елки города состоит из 120 гирлянд, к которым подключены десятки тысяч различных пикселей. С помощью системы управления...
 
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