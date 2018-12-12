В Гомеле зажгли первую в Беларуси пиксельную новогоднюю елку

Убранство центральной елки города состоит из 120 гирлянд, к которым подключены десятки тысяч различных пикселей. С помощью системы управления образуется единый световой экран, на который и проецируются световые композиции. Украшена главная елка Гомельщины, по традиции, Вифлеемской звездой.













Включение главной елки сопровождалось праздничной программой, которую организовали для гомельчан городские власти, в первую очередь, конечно же, для детей. В программе были сказочные герои, непременные Дед Мороз и его внучка Снегурочка, символы года уходящего и нового — собака и поросенок, много других костюмированных персонажей. Они балагурили, общались с ребятами и их родителями, создавали праздничное настроение.









Кроме необычной елки на центральной площади установлены новые световые фигуры, арки с кружевным орнаментом, арка с качелями. По периметру площади расставлены 60 небольших елок, которые образуют световой городок.





Понятное дело, не обошлось без торговых рядов, сладостей. Наступил долгожданный момент, когда главная городская елка засияла всеми цветами радуги под аплодисменты и ликование публики.

















Также в областном центре включили новогоднюю иллюминацию на главных улицах и площадях города.





Источник: sb.by

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