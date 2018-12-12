Дефицит внешней торговли в октябре достиг рекордного уровня

По данным Национального банка, импорт товаров в валовом выражении в октябре увеличился по сравнению с сентябрем на 392,8 млн. долларов и достиг 3 274,3 млн. долларов. Это максимальное значение для данного параметра с декабря 2017 года.





В то же время, экспорт товаров в октябре увеличился по сравнению с сентябрем всего на 35 млн. долларов — до 2 917,4 млн. долларов. Это и привело к значительному увеличению отрицательного сальдо внешней торговли товарами.





Впрочем, это явление носит сезонный характер, так как и в октябре 2017 года наблюдалась похожая картина, причем тогда дефицит внешней торговли товарами даже был выше, чем сейчас, и составил 391,5 млн. долларов.





Хуже, чем в прошлом году, в октябре текущего года оказалась ситуация и во внешней торговле услугами. Их экспорт не вырос, а даже сократился на 8 млн. долларов по сравнению с сентябрем, составив 728,9 млн. долларов.





Импорт услуг при этом снизился на 1,2 млн. долларов — до 454,1 млн. долларов. В результате сальдо внешней торговли услугами опустилось до 274,8 млн. долларов с 281,6 млн. долларов в сентябре текущего и 325,1 млн. долларов в октябре прошлого года.









Таким образом, доходы от внешней торговли услугами не смогли полностью компенсировать потери в торговле товарами, и суммарное сальдо составило минус 82,1 млн. долларов. Это хуже, чем в октябре прошлого года, когда данное сальдо равнялось минус 66,4 млн. долларов.





Как бы то ни было, экспорт и импорт товаров и услуг в октябре достигли максимальных величин в текущем году. По сравнению с сентябрем импорт вырос на 391,6 млн. долларов — до 3 728,4 млн. долларов, тогда как экспорт увеличился на 27 млн. долларов и составил 3 646,3 млн. долларов.





В целом за январь—октябрь 2018 года экспорт товаров и услуг поднялся на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 34 712,7 млн. долларов. А импорт прирос на 17,3% — до 33 947,8 млн. долларов. Сальдо внешней торговли составило 764,9 млн. долларов — на 10,4% больше, чем год назад.