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Изменения в законе: проверьте, тунеядец ли вы теперь
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1 декабря в Беларуси заработала электронная база тунеядцев, в которую
Кто больше не тунеядец
К занятым в экономике добавили собственников имущества (учредителей, участников) коммерческих организаций − но не акционерных обществ. Также в этот список добавили супруга или супругу молодого рабочего (служащего), который попал по распределению туда, где нет возможности трудоустроиться. Это при условии, что супруги живут вместе. Как и прежде, жёны и мужья военнослужащих-контрактников и офицеров по призыву тоже не входят в список тунеядцев.
Жёны дипломатических работников также считаются занятыми в экономике, как и супруги работников персонала, которые направлены раотать в дипломатические представительства и консульские учреждения Беларуси. Не внесут в базу тунеядцев и тех, кто находится под диспансерным наблюдением из-за хронических или затяжных психических расстройств. Но и тут есть исключение − зависимые от алкоголя, наркотиков или токсических вещей.
Что изменится в базе тунеядцев
Сейчас там о каждом тунеядце указаны идентификационный номер, ФИО, дата рождения, пол, гражданство, регистрация по месту жительства, паспортные данные. Теперь к этому списку добавят подданство, дату смерти и дату объявления физлица умершим, признания человека безвестно отсутствующим или недееспособным, а также даты отмены таких решений. Занесут в базу и идентификационный номер и дату рождения ребёнка, а также лишения родильских прав и восстановления в них.
Кстати, теперь комиссии могут решать, надо ли направить «трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории», и сообщать об этом местным правоохранительным органам.
Тех, кому остался год до пенсии, в базу не внесут
Власти решили не включать в тунеядцы беларусов предпенсионного возраста. В постановлении указано, что когда формировали базу данных за первое полугодие 2018 года, не вносили тех, кто к 1 января следующего года станет пенсионером. За второе полугодие − тех, кто к 1 июля достигнет пенсионного возраста.
Не будут считаться иждивенцами родители, которые воспитывают детей до семи лет, а также многодетные. «Информация о наличии у гражданина трех и более детей в возрасте до 18 лет
Минобр создаст общую базу обучающихся
Поможет в поиске тунеядцев и Министерство образования − оно подготовит единую базу данных обучающихся к 1 апреля 2019 года и внесёт её в государственную информационную систему. Оплачиваться это будет из той части республиканского бюджета, что предусмотрена на «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования».
Как подтвердить, что вы не тунеядец
В качестве доказательств в комиссию надо будет принести и оригиналы, и копии документов, которые подтверждают, что вы не тунеядец. Они должны быть на русском или беларуском языке − иностранные документы обязательно перевести. Беларусам не будут лично сообщать о внесении их в базу − это
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