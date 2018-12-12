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Изменения в законе: проверьте, тунеядец ли вы теперь

13.12.2018 10:22 — Разное | KYKY  
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1 декабря в Беларуси заработала электронная база тунеядцев, в которую зачислили 500 тысяч беларусов. Но уже через неделю, 8 декабря, Совмин своим постановлением изменил ситуацию, расширив список «нетунеядцев» и обновив данные, пишет TUT.by.

Кто больше не тунеядец

К занятым в экономике добавили собственников имущества (учредителей, участников) коммерческих организаций − но не акционерных обществ. Также в этот список добавили супруга или супругу молодого рабочего (служащего), который попал по распределению туда, где нет возможности трудоустроиться. Это при условии, что супруги живут вместе. Как и прежде, жёны и мужья военнослужащих-контрактников и офицеров по призыву тоже не входят в список тунеядцев.

Жёны дипломатических работников также считаются занятыми в экономике, как и супруги работников персонала, которые направлены раотать в дипломатические представительства и консульские учреждения Беларуси. Не внесут в базу тунеядцев и тех, кто находится под диспансерным наблюдением из-за хронических или затяжных психических расстройств. Но и тут есть исключение − зависимые от алкоголя, наркотиков или токсических вещей. 

Что изменится в базе тунеядцев

Сейчас там о каждом тунеядце указаны идентификационный номер, ФИО, дата рождения, пол, гражданство, регистрация по месту жительства, паспортные данные. Теперь к этому списку добавят подданство, дату смерти и дату объявления физлица умершим, признания человека безвестно отсутствующим или недееспособным, а также даты отмены таких решений. Занесут в базу и идентификационный номер и дату рождения ребёнка, а также лишения родильских прав и восстановления в них.

Кстати, теперь комиссии могут решать, надо ли направить «трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории», и сообщать об этом местным правоохранительным органам. 

Тех, кому остался год до пенсии, в базу не внесут

Власти решили не включать в тунеядцы беларусов предпенсионного возраста. В постановлении указано, что когда формировали базу данных за первое полугодие 2018 года, не вносили тех, кто к 1 января следующего года станет пенсионером. За второе полугодие − тех, кто к 1 июля достигнет пенсионного возраста.

Не будут считаться иждивенцами родители, которые воспитывают детей до семи лет, а также многодетные. «Информация о наличии у гражданина трех и более детей в возрасте до 18 лет
вносится в том числе, если ребенок достиг 18-летнего возраста в полугодии, за которое
формируется (сформирована) база данных», − говорится в постановлении. При этом власти уточняют, что в саму базу несовершеннолетних не вносят.

Минобр создаст общую базу обучающихся

Поможет в поиске тунеядцев и Министерство образования − оно подготовит единую базу данных обучающихся к 1 апреля 2019 года и внесёт её в государственную информационную систему. Оплачиваться это будет из той части республиканского бюджета, что предусмотрена на «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования».

Как подтвердить, что вы не тунеядец

В качестве доказательств в комиссию надо будет принести и оригиналы, и копии документов, которые подтверждают, что вы не тунеядец. Они должны быть на русском или беларуском языке − иностранные документы обязательно перевести. Беларусам не будут лично сообщать о внесении их в базу − это можно проверить на Едином портале электронных услуг. Также это станет понятно при оплате коммуналки − ЖКХ укажет тунеядцев в жировке.

Читайте по теме: На 21 рубль больше за отопление. ЖКХ рассказало, как тунеядцы будут платить за коммуналку

 
 
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1 декабря в Беларуси заработала электронная база тунеядцев, в которую зачислили 500 тысяч беларусов. Но уже через неделю, 8 декабря, Совмин своим постановлением...
 
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