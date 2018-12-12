ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Просто отвратительно». Актер Андрей Гайдулян против пьющих зрителей

13.12.2018 11:32 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
«Просто отвратительно». Актер Андрей Гайдулян против пьющих зрителей
Актер Андрей Гайдулян. © / Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский актер Андрей Гайдулян оказался в сложной ситуации, приехав на Камчатку со спектаклем «Мурлин Мурло», или «Все женщины хотят любви».

Реакцию звезды сериала «Универ» и «СашаТаня» на поведение публики в Петропавловске-Камчатском сейчас активно обсуждают в интернете.

«Мурлин Мурло»: знаменитая пьеса, написанная в перестройку

Драматург Николай Коляда написал пьесу «Мурлин Мурло» в 1989 году. Уже в 1990 году она была поставлена в театре «Современник». Четырех персонажей пьесы сыграли Елена Яковлева, Нина Дорошина, Сергей Гармаш и Валерий Шальных.

Сам Коляда вспоминал о том, как его произведение шло к успеху: «Летом 1989 года я написал «Мурлин Мурло», и она была принята к постановке в «Современнике». Позже я поехал в Горький на какой-то семинар драматургов, где «Мурлин Мурло» раздолбали в пух и прах. В то время я больше верил людям и сразу кинулся звонить Волчек: «Галина Борисовна, мне сказали, что пьеса плохая, не ставьте её, пожалуйста! Театр подставите!». Волчек помолчала и сказала: «Коля, успокойся. И запомни: серость всегда завидует талантливым людям».

«Просто отвратительно». Актер Андрей Гайдулян против пьющих зрителей Галина ВОЛЧЕК: «О театре нельзя говорить «модный». Это не ресторан и не клуб!»

Волчек не ошибалась — спектакль имел оглушительный успех у публики. Впоследствии пьеса не только ставилась во многих российских театрах, но и была переведена на несколько языков. В 2009 году Сергей Гармаш выступил в качестве режиссера новой постановки «Мурлин Мурло» в «Современнике».

Антреприза для четырех звезд сериалов

Весной 2017 года публике была представлена антрепризная постановка «Мурлин Мурло», или «Все женщины хотят любви», в которой были заняты Андрей Гайдулян, Светлана Пермякова (звезда сериалов «Солдаты и «Интерны»), Валентина Мазунина («Горько!», «Реальные пацаны») и Роман Богданов («Солдаты»).

Актеры со своей постановкой гастролировали по городам России и в начале декабря 2018 года прибыли в Петропавловск-Камчатский.

Два спектакля состоялись 6 и 7 декабря в концертном зале «Октябрьский». После одного из них Андрей Гайдулян со сцены обратился к публике. Видеозапись этого обращения была опубликована проектом «Камчатский репортер».

«Такого отвратительного отношения аудитории я не видел»

«Дорогие жители Петропавловска-Камчатского, — сказал Гайдулян. — По странному совпадению со своим героем, я живу в вашем городе вот уже два дня. Я хотел сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики — это свинство и вот это слово, которое там написано (актер указал на слово „быдло“, написанное на декорациях — прим. "АиФ"). Так нельзя. Это просто отвратительно. Второй акт было просто невозможно играть из-за того, что люди в голос не то что кричали, разговаривало ползала. Это все, что я вам хотел сказать. Всего доброго!».

Стоит заметить, что во время слов Гайдуляна реплики из зала продолжались. Женщина, снимающая видео, бросила актеру: «Бывает!». Задели часть зрители ней столько замечания, сколько то, что столичный актер сравнил их с «быдлом».

«Не нравится — тихо уходи. Хочется поорать — иди в другое место»

Обсуждение слов Андрея Гайдуляна в соцсетях получается жарким. Одни считают, что сама постановка получилась неудачной, и артисты в любом случае не имеют права грубить публике.

«Очередная однодневка пропиарилась. Или этот „великий актер современности“ думал, что на „мурлин мурло“ и ТНТ-шных псевдоактёров придут профессора и доктора наук? Каков поп — такой и приход. Своими „шедеврами“ развращают молодое поколение, и сами же возмущаются».

«Играет одних дебилов (особенно „СашаТаня“), а строит из себя Станиславского, пусть скажет спасибо что к нему на концерт ещё кто-то ходит».

Другие полагают, что поведение зрителей действительно было недопустимым.

«Особенно впечатляет реакция женщин за кадром. Это реакция пристыженного ребенка, которого отчитали, и он не видит другого выхода, кроме как начать огрызаться, т.к. сам понимает, что не прав. Гришковец со своих спектаклей тоже выгонял людей, а он там играл один. Ему одному зал не перекричать даже».

«Правильно что сказал в лицо, а не тявкал потом в интернете. Не знаю как сам спектакль, но мешать артисту это быдлячество в чистом виде, всё верно! Не нравится — тихо уходи. Хочется поорать — иди в другое место».

«Во время антракта несколько зрителей перебрали шампанского в буфете»

Директор «Камчатского концертно-филармонического объединения» Александр Красноносеньких в интервью порталу «Кам 24» пояснил, что нетактичное поведение зрителей действительно имело место: «Во время антракта несколько зрителей перебрали шампанского в буфете и во время второго акта начали разговаривать во весь голос, выкрикивать реплики. Актер сделал им замечание и все на этом закончилось. К счастью, полицию вызывать не пришлось».

В разговоре с РИА Новости представитель организатора мероприятия был чуть жестче в оценках: «Человек десять разговаривали, смеялись, ходили туда-сюда по залу. Я считаю, что они мешали и актерам, и другим зрителям. Это невоспитанность, такое поведение недопустимо. Видимо, актер просто не сдержался».

Представитель министерства культуры Камчатского края в разговоре с тем же агентством был настроен философски: «Спектакль „Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви“ был привезен на полуостров частным прокатчиком — ООО „Дальневосточная музыкальная компания“, и зал филармонии был предоставлен проекту на условиях аренды. Дискуссия, развернувшаяся вокруг инцидента с конфликтом, возникшим между Андреем Гайдуляном и некоторыми зрителями в ходе спектакля, вскрывает проблему, которая географически Камчаткой не замыкается и которая административным воздействием нерешаема, потому что здесь уже встает вопрос совести».

«Просто отвратительно». Актер Андрей Гайдулян против пьющих зрителей
Сатиру – в массы! Над чем смеялись в Советском Союзе?
Подробнее

«Не понимаю, как можно затуманить мозги и идти что-то смотреть»

34-летний Андрей Гайдулян более всего известен ролью студента Саши Сергеева. Это героя Гайдулян играет вот уже десять лет — сначала в сериале «Универ», затем в его продолжении «Универ. Новая общага», а затем в еще одном ответвлении «Универа» — ситкоме «СашаТаня».

«Просто отвратительно». Актер Андрей Гайдулян против пьющих зрителей Многодетные и разведенные. Что стало с актерами сериала «Универ»

Бессменная партнерша Андрея по сериалу Валентина Рубцова прокомментировала инцидент на Камчатке телеканалу РЕН ТВ. Она заметила, что решать вопрос с неадекватными и нетрезвыми зрителями должны правоохранительные органы или охрана: «Артист этим заниматься не должен, артист не должен подвергать свою жизнь таким моментам. Сейчас я не выступаю в театре, но недавно выступала в зале им. Чайковского, там был прекрасный интеллигентный зритель и там не было тех, кто решил, что надо прийти не в человеческом облике, а в облике непонятного кого... Не понимаю, как можно затуманить мозги и идти что-то смотреть, я этого не приемлю».

Купленный билет освобождает от химеры, именуемой совестью?

Заподозрить Андрея Гайдуляна в неуважении к камчадалам трудно. Во-первых, свои претензии он изложил публике честно и спокойно, использовав, правда, такие жесткие эпитеты как «свинство» и «быдло» (последнего слова при этом вслух не произнес). В своем Instagram о пребывании на Камчатке актер писал так: «Камчатка, прекрасный край! Рыба, крабы и вулканы... Это всё моё, родное! Далековато, но это того стоит!!!». Кроме того, Андрей выложил небольшой видеоролик, в котором он кричит: «Камчатка! Камчатка! Камчатка! Спасибо! Спасибо! Все, летим домой!».

Можно спорить о том, сильный или слабый спектакль, хорошо или плохо играют актеры. Но демонстрировать неуважение к людям на сцене — это поведение, которое действительно характеризуется словами, произнесенными Гайдуляном. Публике не нравится, когда актер появляется на сцене в нетрезвом виде, путает реплики, нетвердо стоит на ногах. Гнев и возмущение зрительного зала в таких случаях оправдан. Но почему сами зрители считают, что, заплатив деньги за билет, они освободили себя от необходимости соблюдать элементарные нормы поведения?

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спектакль с участием столичных артистов в Петропавловске-Камчатском завершился скандалом. Актер из «Универа» не стал отмалчиваться и сказал зрителям то, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель в Колодищах сбил школьника и скрылся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика