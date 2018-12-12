«Просто отвратительно». Актер Андрей Гайдулян против пьющих зрителей

Известный российский актер Андрей Гайдулян оказался в сложной ситуации, приехав на Камчатку со спектаклем «Мурлин Мурло», или «Все женщины хотят любви».

Реакцию звезды сериала «Универ» и «СашаТаня» на поведение публики в Петропавловске-Камчатском сейчас активно обсуждают в интернете.

«Мурлин Мурло»: знаменитая пьеса, написанная в перестройку

Драматург Николай Коляда написал пьесу «Мурлин Мурло» в 1989 году. Уже в 1990 году она была поставлена в театре «Современник». Четырех персонажей пьесы сыграли Елена Яковлева, Нина Дорошина, Сергей Гармаш и Валерий Шальных.

Сам Коляда вспоминал о том, как его произведение шло к успеху: «Летом 1989 года я написал «Мурлин Мурло», и она была принята к постановке в «Современнике». Позже я поехал в Горький на какой-то семинар драматургов, где «Мурлин Мурло» раздолбали в пух и прах. В то время я больше верил людям и сразу кинулся звонить Волчек: «Галина Борисовна, мне сказали, что пьеса плохая, не ставьте её, пожалуйста! Театр подставите!». Волчек помолчала и сказала: «Коля, успокойся. И запомни: серость всегда завидует талантливым людям».

Волчек не ошибалась — спектакль имел оглушительный успех у публики. Впоследствии пьеса не только ставилась во многих российских театрах, но и была переведена на несколько языков. В 2009 году Сергей Гармаш выступил в качестве режиссера новой постановки «Мурлин Мурло» в «Современнике».

Антреприза для четырех звезд сериалов

Весной 2017 года публике была представлена антрепризная постановка «Мурлин Мурло», или «Все женщины хотят любви», в которой были заняты Андрей Гайдулян, Светлана Пермякова (звезда сериалов «Солдаты и «Интерны»), Валентина Мазунина («Горько!», «Реальные пацаны») и Роман Богданов («Солдаты»).

Актеры со своей постановкой гастролировали по городам России и в начале декабря 2018 года прибыли в Петропавловск-Камчатский.

Два спектакля состоялись 6 и 7 декабря в концертном зале «Октябрьский». После одного из них Андрей Гайдулян со сцены обратился к публике. Видеозапись этого обращения была опубликована проектом «Камчатский репортер».

«Такого отвратительного отношения аудитории я не видел»

«Дорогие жители Петропавловска-Камчатского, — сказал Гайдулян. — По странному совпадению со своим героем, я живу в вашем городе вот уже два дня. Я хотел сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики — это свинство и вот это слово, которое там написано (актер указал на слово „быдло“, написанное на декорациях — прим. "АиФ"). Так нельзя. Это просто отвратительно. Второй акт было просто невозможно играть из-за того, что люди в голос не то что кричали, разговаривало ползала. Это все, что я вам хотел сказать. Всего доброго!».

Стоит заметить, что во время слов Гайдуляна реплики из зала продолжались. Женщина, снимающая видео, бросила актеру: «Бывает!». Задели часть зрители ней столько замечания, сколько то, что столичный актер сравнил их с «быдлом».

«Не нравится — тихо уходи. Хочется поорать — иди в другое место»

Обсуждение слов Андрея Гайдуляна в соцсетях получается жарким. Одни считают, что сама постановка получилась неудачной, и артисты в любом случае не имеют права грубить публике.

«Очередная однодневка пропиарилась. Или этот „великий актер современности“ думал, что на „мурлин мурло“ и ТНТ-шных псевдоактёров придут профессора и доктора наук? Каков поп — такой и приход. Своими „шедеврами“ развращают молодое поколение, и сами же возмущаются».

«Играет одних дебилов (особенно „СашаТаня“), а строит из себя Станиславского, пусть скажет спасибо что к нему на концерт ещё кто-то ходит».

Другие полагают, что поведение зрителей действительно было недопустимым.

«Особенно впечатляет реакция женщин за кадром. Это реакция пристыженного ребенка, которого отчитали, и он не видит другого выхода, кроме как начать огрызаться, т.к. сам понимает, что не прав. Гришковец со своих спектаклей тоже выгонял людей, а он там играл один. Ему одному зал не перекричать даже».

«Правильно что сказал в лицо, а не тявкал потом в интернете. Не знаю как сам спектакль, но мешать артисту это быдлячество в чистом виде, всё верно! Не нравится — тихо уходи. Хочется поорать — иди в другое место».

«Во время антракта несколько зрителей перебрали шампанского в буфете»

Директор «Камчатского концертно-филармонического объединения» Александр Красноносеньких в интервью порталу «Кам 24» пояснил, что нетактичное поведение зрителей действительно имело место: «Во время антракта несколько зрителей перебрали шампанского в буфете и во время второго акта начали разговаривать во весь голос, выкрикивать реплики. Актер сделал им замечание и все на этом закончилось. К счастью, полицию вызывать не пришлось».

В разговоре с РИА Новости представитель организатора мероприятия был чуть жестче в оценках: «Человек десять разговаривали, смеялись, ходили туда-сюда по залу. Я считаю, что они мешали и актерам, и другим зрителям. Это невоспитанность, такое поведение недопустимо. Видимо, актер просто не сдержался».

Представитель министерства культуры Камчатского края в разговоре с тем же агентством был настроен философски: «Спектакль „Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви“ был привезен на полуостров частным прокатчиком — ООО „Дальневосточная музыкальная компания“, и зал филармонии был предоставлен проекту на условиях аренды. Дискуссия, развернувшаяся вокруг инцидента с конфликтом, возникшим между Андреем Гайдуляном и некоторыми зрителями в ходе спектакля, вскрывает проблему, которая географически Камчаткой не замыкается и которая административным воздействием нерешаема, потому что здесь уже встает вопрос совести».

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«Не понимаю, как можно затуманить мозги и идти что-то смотреть»

34-летний Андрей Гайдулян более всего известен ролью студента Саши Сергеева. Это героя Гайдулян играет вот уже десять лет — сначала в сериале «Универ», затем в его продолжении «Универ. Новая общага», а затем в еще одном ответвлении «Универа» — ситкоме «СашаТаня».

Бессменная партнерша Андрея по сериалу Валентина Рубцова прокомментировала инцидент на Камчатке телеканалу РЕН ТВ. Она заметила, что решать вопрос с неадекватными и нетрезвыми зрителями должны правоохранительные органы или охрана: «Артист этим заниматься не должен, артист не должен подвергать свою жизнь таким моментам. Сейчас я не выступаю в театре, но недавно выступала в зале им. Чайковского, там был прекрасный интеллигентный зритель и там не было тех, кто решил, что надо прийти не в человеческом облике, а в облике непонятного кого... Не понимаю, как можно затуманить мозги и идти что-то смотреть, я этого не приемлю».

Купленный билет освобождает от химеры, именуемой совестью?

Заподозрить Андрея Гайдуляна в неуважении к камчадалам трудно. Во-первых, свои претензии он изложил публике честно и спокойно, использовав, правда, такие жесткие эпитеты как «свинство» и «быдло» (последнего слова при этом вслух не произнес). В своем Instagram о пребывании на Камчатке актер писал так: «Камчатка, прекрасный край! Рыба, крабы и вулканы... Это всё моё, родное! Далековато, но это того стоит!!!». Кроме того, Андрей выложил небольшой видеоролик, в котором он кричит: «Камчатка! Камчатка! Камчатка! Спасибо! Спасибо! Все, летим домой!».

Можно спорить о том, сильный или слабый спектакль, хорошо или плохо играют актеры. Но демонстрировать неуважение к людям на сцене — это поведение, которое действительно характеризуется словами, произнесенными Гайдуляном. Публике не нравится, когда актер появляется на сцене в нетрезвом виде, путает реплики, нетвердо стоит на ногах. Гнев и возмущение зрительного зала в таких случаях оправдан. Но почему сами зрители считают, что, заплатив деньги за билет, они освободили себя от необходимости соблюдать элементарные нормы поведения?