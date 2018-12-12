Деловой центр и «бесшовные» многоэтажки. Как застроят улицу Советских пограничников в Гродно

Концепция застройки улицы Советских пограничников как одной из важнейших транспортных артерий Гродно обсуждалась в горисполкоме, сообщает «Гродненская правда». Столичные проектировщики — «Архитектурное бюро 35» — предложили свое видение комплекса зданий на месте запланированной под снос частной жилой застройки.





В послевоенные годы улица в районе нынешнего кольца около областной филармонии была небольшой, к ней с разных направлений «сходились» семь улочек. Активно застраиваться она начала в 50-е годы прошлого века, тогда же и получила сегодняшнее название — улица Советских пограничников.





Начало этой улицы от кольцевой развязки и получит новые очертания. Ее уже видоизменило реконструированное под областную филармонию здание бывшего ДК «Химиков». На месте бывшего кожзавода Генпланом Гродно предусмотрено строительство общественно-делового центра, а рядом — кафе. Улица будет развиваться в западном направлении. Следующим крупным новостроем станет жилой комплекс более чем на 260 квартир в районе частной жилой застройки. Участок ограничен улицами Советских пограничников, Гоголя, Купальским переулком.

Инвестор — ООО «Современные бетонные конструкции» из Минска.

Корпуса домов комплекса будут собираться из трехслойных бетонных панелей, доставляться с заводов предприятия в готовом виде и уже с цветовой отделкой стен. Монтироваться панели будут без сварки, на болтах. Фасады в таких домах бесшовные.

На площади около двух гектаров появятся четыре корпуса жилых домов высотой 6, 7, 8 и 12 этажей. Жилой комплекс будет с закрытыми дворами, достаточным количеством парковок.





В отдаленной перспективе на улице Советских пограничников планируется снос ветхого жилья, непригодного для проживания. Вместо них появятся дома-высотки с парковками. Одновременно продолжат модернизировать фасады домов, построенных в середине прошлого столетия. В таких зданиях на первых этажах можно открывать различные торговые объекты. А жильцам квартир, которые там раньше располагались, предлагают более комфортное жилье.

Еще одной доминантой улицы Советских пограничников станет модернизируемая гостиница «Гродно» с ресторанным комплексом. Китайский инвестор проведет со стороны этой магистральной улицы комплексное благоустройство территории.





Недавно с аукциона было продано здание бывшего комбината школьного питания Октябрьского района, расположенное по улице Советских пограничников, 146. Именно здесь когда-то заканчивался Гродно и начиналась деревня Лососно. Частная гродненская компания с иностранным капиталом, которая специализируется на ремонте автобусов и грузовиков, отдала за покупку около 300 тысяч рублей. По условиям аукциона, новый владелец должен не позднее 3 лет с момента заключения договора купли-продажи открыть административный торговый объект или точку для обслуживания населения.