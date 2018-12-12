МВД: «Фольксваген», «Форд» и «Опель» угоняют в Беларуси чаще всего

Как сообщили представители МВД Республики Беларусь, с начала 2018 года в стране было зарегистрировано свыше 750 случаев краж и угона автомобилей. Согласно статистике, чаще всего злоумышленников привлекают машины марок «Фольксваген», «Форд» и «Опель». А вот «МАЗы», советские «Москвичи» и «УАЗы» оказывались не так интересны преступникам.

Наибольшее количество краж и угонов традиционно зафиксировано в Минске и Минской области. Более спокойными за свое авто могут быть жители и гости западных регионов Беларуси. Пик угонов обычно приходится на пятницу, субботу и воскресенье.

Сообщается, что ежегодная раскрываемость таких злодеяний в среднем составляет порядка 90%, а 96% такого транспорта, белорусские сыщики находят и возвращают законным владельцам.

Представители МВД обращают внимание владельцев автомобилей на необходимость соблюдать правила безопасности. В частности, по возможности стоит пользоваться охраняемыми стоянками или гаражами, нельзя оставлять машину не запертой даже на несколько минут, а дубликаты ключей не нужно хранить в салоне автомобиля. Не лишним будет установить сигнализацию.