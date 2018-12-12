22 декабря пройдет лекция-концерт «От авангарда к постмодерну»

Финальная праздничная лекция-концерт «От авангарда к постмодерну» курса по истории музыки «От Баха до Гершвина: беседы о классической музыке и искусстве» при участии солирующих музыкантов пройдет в Художественной галерее Михаила Савицкого. Организатор: Учреждение Образования «Музыкальная Школа Артёма Шаплыко».

На лекции музыковед Варвара Царюк расскажет о таких великих композиторах, как Морис Равель, Клод Дебюсси, Джордж Гершвин, Игорь Стравинский и других...

Выступят концертирующие артисты и лауреаты международных конкурсов: Дарья Елисеева (флейта), Артем Шаплыко (фортепиано), Дарьян Шахаб (гитара).

Приглашаем читателей «АиФ» принять участие. На финальной праздничной лекции наиболее активным посетителям будут торжественно вручены сертификаты! Вас также ожидают конкурсы, сюрпризы, призы и… звон бокалов!

Dress code: шапка Деда Мороза.

Цена билета – 12 рублей.