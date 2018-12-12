В канун зимних каникул

В Ивацевичском районе продолжается республиканская акция «Безопасный Новый год!». В рамках второго этапа акции старший инспектор ГПиВО райотдела по ЧС Владислава Пархомик встретилась с 4 классом ГУО «Гортольская средняя школа».

Работник МЧС напомнила ребятам о правилах безопасности в период зимних каникул, о безопасности во время новогодних праздников, о поведении на льду и об опасности использования пиротехники.

Также внимание было обращено на неотъемлемые атрибуты Нового года - украшенную и сияющую разноцветными огоньками елку. Было неоднократно замечено, что при неправильном пользовании иллюминацией вся красота, которую она призвана создавать, мгновенно превращается в боль и горечь. Поэтому крайне необходимо соблюдать все требования, чтобы праздники прошли весело, интересно и обязательно - безопасно.

В преддверии зимних каникул и Новогодних праздников работник МЧС напомнила всемо соблюдении элементарных правил безопасности, чтобы счастливые зимние праздники не омрачились чрезвычайными происшествиями!

Ивацевичский РОЧС.