|
В канун зимних каникул
13.12.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік
В Ивацевичском районе продолжается республиканская акция «Безопасный Новый год!». В рамках второго этапа акции старший инспектор ГПиВО райотдела по ЧС Владислава Пархомик встретилась с 4 классом ГУО «Гортольская средняя школа».
Работник МЧС напомнила ребятам о правилах безопасности в период зимних каникул, о безопасности во время новогодних праздников, о поведении на льду и об опасности использования пиротехники.
Также внимание было обращено на неотъемлемые атрибуты Нового года - украшенную и сияющую разноцветными огоньками елку. Было неоднократно замечено, что при неправильном пользовании иллюминацией вся красота, которую она призвана создавать, мгновенно превращается в боль и горечь. Поэтому крайне необходимо соблюдать все требования, чтобы праздники прошли весело, интересно и обязательно - безопасно.
В преддверии зимних каникул и Новогодних праздников работник МЧС напомнила всемо соблюдении элементарных правил безопасности, чтобы счастливые зимние праздники не омрачились чрезвычайными происшествиями!
Ивацевичский РОЧС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках второго этапа акции "Безопасный Новый год!".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)