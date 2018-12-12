В деревне под Зельвой VW вылетел с дороги, пробил забор, влетел в угол дома и загорелся

Днем 12 декабря в деревне Тулово Зельвенского района 23-летний водитель ехал на VW в направлении деревни Дергели. В какой-то момент на закруглении дороги влево он неверно выбрал скорость движения, вылетел с дороги, пробил забор и врезался в угол жилого дома, сообщает ГАИ Гродно.





После удара автомобиль загорелся, его тушили спасатели. В результате происшествия серьезные травмы получила пассажирка, она в реанимации.

Водитель серьезно не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.







