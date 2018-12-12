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В деревне под Зельвой VW вылетел с дороги, пробил забор, влетел в угол дома и загорелся

13.12.2018 11:58 — Разное | Tut.by  
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Днем 12 декабря в деревне Тулово Зельвенского района 23-летний водитель ехал на VW в направлении деревни Дергели. В какой-то момент на закруглении дороги влево он неверно выбрал скорость движения, вылетел с дороги, пробил забор и врезался в угол жилого дома, сообщает ГАИ Гродно.


После удара автомобиль загорелся, его тушили спасатели. В результате происшествия серьезные травмы получила пассажирка, она в реанимации.

Водитель серьезно не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.



 
Теги: Гродно
 
 
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