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В деревне под Зельвой VW вылетел с дороги, пробил забор, влетел в угол дома и загорелся
Днем 12 декабря в деревне Тулово Зельвенского района 23-летний водитель ехал на VW в направлении деревни Дергели. В какой-то момент на закруглении дороги влево он неверно выбрал скорость движения, вылетел с дороги, пробил забор и врезался в угол жилого дома,
После удара автомобиль загорелся, его тушили спасатели. В результате происшествия серьезные травмы получила пассажирка, она в реанимации.
Водитель серьезно не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
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Серьезно пострадала пассажирка легковушки.
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