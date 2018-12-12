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Союзный спорт: Россия и Беларусь будут вместе готовить чемпионов
13.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь будут вместе готовить чемпионов. Об этом в Минске договорились министерства спорта двух государств, сообщает «МИР 24».
«У нас, по сути, общие подходы к развитию спорта, и у нас, и у Беларуси есть очень хорошие тренеры, сильные преподаватели. Система подготовки у нас примерно одинаковая, общая научно-методическая база и очень хорошие контакты и на официальном уровне, и на рабочем. Это позволяет нам думать о дальнейшем развитии», – говорит министр спорта России Павел Колобков.
Стороны подписали программу Союзного государства в области физкультуры и спорта. Она рассчитана на два года. Документ предполагает совместное использование спортивных центров на территории двух стран.
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Стороны подписали программу Союзного государства в области физкультуры и спорта. Документ предполагает совместное использование спортивных центров на...
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