Союзный спорт: Россия и Беларусь будут вместе готовить чемпионов

Россия и Беларусь будут вместе готовить чемпионов. Об этом в Минске договорились министерства спорта двух государств, сообщает «МИР 24».

«У нас, по сути, общие подходы к развитию спорта, и у нас, и у Беларуси есть очень хорошие тренеры, сильные преподаватели. Система подготовки у нас примерно одинаковая, общая научно-методическая база и очень хорошие контакты и на официальном уровне, и на рабочем. Это позволяет нам думать о дальнейшем развитии», – говорит министр спорта России Павел Колобков.

Стороны подписали программу Союзного государства в области физкультуры и спорта. Она рассчитана на два года. Документ предполагает совместное использование спортивных центров на территории двух стран.