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5 новогодних традиций, от которых лучше отказаться

13.12.2018 12:09 — Разное | Аргументы и факты  
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5 новогодних традиций, от которых лучше отказаться
www.russianlook.com

Адреналин праздника лишает покоя, возбуждает, создаёт суету, толкает на вредные поступки, например преждевременное празднование. И «редкая птица» России долетит до боя Курантов в сознательном состоянии.

5 новогодних традиций, от которых лучше отказаться Здравствуй, ёлка, Новый Год. Как выбрать дерево и что на него повесить?

Вредные традиции

Наряжать ёлку заранее — а у некоторых ёлка готова уже за 1–2 недели до Нового года — тоже не совсем правильная традиция. Во-первых, она добавляет предпраздничного адреналина, и люди нетерпеливые начинают отмечать событие с момента постановки ёлки. Во-вторых, краски многодневно стоящей ёлки постепенно тускнеют в восприятии, и праздничное настроение в самый канун Нового года уже не блещет новизной. Кстати, если взять за правило наряжать ёлку именно 31 декабря, это поможет отвлечь некоторых граждан от преждевременного прикладывания к бутылке.

Провожать старый год водкой. Очень вредна традиция провожать старый год водкой, а Новый встречать шампанским. Смешение этих алкогольных напитков лишь ускорит опьянение. Лучше бы, конечно, придерживаться какой-то одной бутылки. Но для этого придётся вводить новые индивидуальные традиции.

Готовить салат «Оливье». Салат «Оливье» предлагаю отправить на свалку истории. Это очень сытное и калорийное блюдо. Для многочасового застолья разумнее готовить лёгкую пищу.

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Кормить ребёнка только сладким. Отдать ребёнку весь сладкий подарок и «пусть ест, сколько влезет» — одна из самых неправильных и очень вредных традиций. Ребёнок-то съест, и даже больше, чем влезет, но согласится ли с этим его поджелудочная железа? Безудержная рвота у детей тоже стала традицией новогодних праздников — печальной традицией. И повторяется она из года в год по одной причине — мамаши ставят свой диагноз, считая, что ребёнок просто «перевозбудился». На самом деле это ответ поджелудочной железы на неумеренное поедание шоколада — то есть банальный панкреатический приступ. Ну, не давайте же вы своим детям столько сладостей! Поберегите их здоровье.

Переедать. Но, пожалуй, самая вредная российская традиция — многочасовое сидение за столом и переедание. Ох, как мы грешны в этом! Если молодёжь страны прерывает застолье танцами, то средний и старший возраст зачастую практически не поднимается из-за стола.

И с этим нужно что-то делать. Впрочем, что делать, известно и понятно — нужно каждого сделать участником празднества и не позволять ему быть просто созерцателем!


 

Полезные традиции

Ходить в баню. Ходить на Новый год в баню стало традицией после эпохального фильма «С лёгким паром!». Кстати, традиция очень даже полезная, и хорошо, что она появилась. В бане можно «слить» адреналин праздника и частично «убить» предпраздничное время, а заодно получить ощущение обновления и очищения, которое поднимает настроение.

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Встречать Новый год за городом. Все, кто взял за правило встречать Новый год за городом, поступили мудро. В загородном доме или на даче нужно не только нарядить ёлку, но и обустроить быт: навести порядок в комнате, прогреть дом, протопить баню, а кому-то — и побросать снежок, чтобы очистить дорожки, а всё это — время! То самое время, заполненное вынужденными хлопотами, которое сможет уберечь от преждевременной рюмки.

Гулять. Появившаяся в последнее время традиция выходить на улицу после 12 и устраивать фейерверки — очень полезна. Оторваться от праздничного стола — это только на пользу. А ещё можно воздухом подышать, размять затёкшие ноги, сжечь полученные лишние калории на обогреве организма, да ещё и с народом пообщаться.

 
 
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Полагаю, в наш обиход нужно ввести новое понятие — адреналин праздника. А иначе как объяснить тот зуд и нетерпёж, которые охватывают большое количество людей...
 
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