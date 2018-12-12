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Топовые смартфоны года по версии читателей TUT.BY
Недавно мы
На момент публикации заметки в голосовании за звание лучшего топового смартфона года приняло участие более пяти тысяч человек. Выбирать предлагалось из десяти флагманских моделей: Google Pixel 3 XL,
Второе и третье место
«Бронзу» и «серебро» разделили два смартфона от компаний из Китая —
Главная особенность первого устройства — отличная основная камера с тремя модулями, которая держит лидерство в
По производительности аппараты, несмотря на процессоры от разных производителей, отличаются не очень сильно — в AnTuTu оба набирают больше 200 тысяч баллов. Этого вполне хватит, чтобы не задумываться о нехватке мощности еще как минимум год.
Емкость аккумуляторов в смартфонах разная (4000 мАч в P20 Pro против 3400 мАч в Mi 8), но время автономной работы схоже. В независимом
Первое место
«Золото» с результатом в 17% от всех голосов занял
Из других особенностей — аккумулятор на 3500 мАч (86 часов в тесте GSMArena), процессор Exynos 9810 (
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На момент публикации заметки в голосовании за звание лучшего топового смартфона года приняло участие более пяти тысяч человек.
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