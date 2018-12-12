Детский театр «Кропка», который весной прекратил работу, возвращается. Как раз к Новому году!

25 декабря с новогодним шоу-путешествием «Королевство кривых зеркал» свои двери вновь откроет детский иммерсивный театр «Кропка», который весной прекратил работу в ТРЦ Galleria Minsk и теперь переехал в ТРЦ «Экспобел».



Фото предоставлено организаторами

Детский иммерсивный театр «Кропка» появился в конце 2016 года. За полтора года было показано 460 спектаклей, которые посетили более 9900 детей и их родителей. Главный принцип театра — иммерсивность. Дети не просто смотрят спектакли, а участвуют в них, помогая героям постановок. Каждый сеанс рассчитан всего на 30 зрителей, чтобы обеспечить максимальное погружение детей в сказку. Соавтор проекта Вера Костин делится:

— Весной, когда начались проблемы, мы получили много писем поддержки от наших зрителей. Мы благодарны всем, кто проявлял интерес к нашему театру и помог ему открыться в новом месте.

Первая постановка на новом месте — новогоднее шоу-путешествие «Королевство кривых зеркал» по мотивам сказки Виталия Губарева. По сюжету девочка Оля случайным образом попадает в зазеркалье, где ее ждет масса необычных, а порой и опасных приключений. Оказывается, по ту сторону зеркала находится волшебная страна с необычными сказочными обитателями, которую захватили жуткие рептилии. Девочке во что бы то ни стало нужно исправить ситуацию, а помощником в этом служит ее собственное отражение — Яло. Но не все так просто: без компании верных друзей ей никак не обойтись.

Когда: с 25 декабря по 7 января. Сеансы по будним дням в 11.30 и 19.00, в выходные и праздничные — 11.30, 14.30, 16.30, 18.30. Где: ТРЦ « Экспобел ». Сколько: 15 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также:

Мультимедийная «Елка» для тех, кому под Новый год хочется магии, пройдет на сцене ДК МАЗ

Куда сходить с ребенком в Минске, если хочется праздника

***

8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король» , которое пройдет 15 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 14 декабря.