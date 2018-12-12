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Детский театр «Кропка», который весной прекратил работу, возвращается. Как раз к Новому году!
25 декабря с новогодним шоу-путешествием «Королевство кривых зеркал» свои двери вновь
Детский иммерсивный театр «Кропка» появился в конце 2016 года. За полтора года было показано 460 спектаклей, которые посетили более 9900 детей и их родителей. Главный принцип театра — иммерсивность. Дети не просто смотрят спектакли, а участвуют в них, помогая героям постановок. Каждый сеанс рассчитан всего на 30 зрителей, чтобы обеспечить максимальное погружение детей в сказку. Соавтор проекта Вера Костин делится:
— Весной, когда начались проблемы, мы получили много писем поддержки от наших зрителей. Мы благодарны всем, кто проявлял интерес к нашему театру и помог ему открыться в новом месте.
Первая постановка на новом месте — новогоднее шоу-путешествие «Королевство кривых зеркал» по мотивам сказки Виталия Губарева. По сюжету девочка Оля случайным образом попадает в зазеркалье, где ее ждет масса необычных, а порой и опасных приключений. Оказывается, по ту сторону зеркала находится волшебная страна с необычными сказочными обитателями, которую захватили жуткие рептилии. Девочке во что бы то ни стало нужно исправить ситуацию, а помощником в этом служит ее собственное отражение — Яло. Но не все так просто: без компании верных друзей ей никак не обойтись.
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25 декабря с новогодним шоу-путешествием «Королевство кривых зеркал» свои двери вновь откроет детский иммерсивный театр «Кропка», который весной прекратил работу...
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