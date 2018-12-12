ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Детский театр «Кропка», который весной прекратил работу, возвращается. Как раз к Новому году!

13.12.2018 12:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

25 декабря с новогодним шоу-путешествием «Королевство кривых зеркал» свои двери вновь откроет детский иммерсивный театр «Кропка», который весной прекратил работу в ТРЦ Galleria Minsk и теперь переехал в ТРЦ «Экспобел».


Фото предоставлено организаторами

Детский иммерсивный театр «Кропка» появился в конце 2016 года. За полтора года было показано 460 спектаклей, которые посетили более 9900 детей и их родителей. Главный принцип театра — иммерсивность. Дети не просто смотрят спектакли, а участвуют в них, помогая героям постановок. Каждый сеанс рассчитан всего на 30 зрителей, чтобы обеспечить максимальное погружение детей в сказку. Соавтор проекта Вера Костин делится:

— Весной, когда начались проблемы, мы получили много писем поддержки от наших зрителей. Мы благодарны всем, кто проявлял интерес к нашему театру и помог ему открыться в новом месте.

Первая постановка на новом месте — новогоднее шоу-путешествие «Королевство кривых зеркал» по мотивам сказки Виталия Губарева. По сюжету девочка Оля случайным образом попадает в зазеркалье, где ее ждет масса необычных, а порой и опасных приключений. Оказывается, по ту сторону зеркала находится волшебная страна с необычными сказочными обитателями, которую захватили жуткие рептилии. Девочке во что бы то ни стало нужно исправить ситуацию, а помощником в этом служит ее собственное отражение — Яло. Но не все так просто: без компании верных друзей ей никак не обойтись.

Когда: с 25 декабря по 7 января. Сеансы по будним дням в 11.30 и 19.00, в выходные и праздничные — 11.30, 14.30, 16.30, 18.30.

Где: ТРЦ «».

Сколько: 15 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также:
Мультимедийная «Елка» для тех, кому под Новый год хочется магии, пройдет на сцене ДК МАЗ
Куда сходить с ребенком в Минске, если хочется праздника

***

8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король», которое пройдет 15 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 14 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 декабря с новогодним шоу-путешествием «Королевство кривых зеркал» свои двери вновь откроет детский иммерсивный театр «Кропка», который весной прекратил работу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и Евросоюз нашли приемлемые для сторон решения по визовому соглашению – МИД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика