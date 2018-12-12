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Генпрокуратура нашла волокиту в работе с заявлениями граждан о преступлениях

13.12.2018 12:15 — Разное | Ежедневник  
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Генпрокуратура нашла волокиту в работе с заявлениями граждан о преступлениях

фото: openpolice.ru

Из-за невозможности в установленный законом срок принять решение по заявлению или сообщению о преступлении территориальные органы внутренних дел приостанавливали до 30% проверок.

Как сообщили в Генпрокуратуре, основной причиной приостановления проверок стало неполучение результатов экспертизы либо проверки финансово-хозяйственной деятельности. В иных ситуациях отсутствовал ответ на международный запрос.

За 9 месяцев с целью устранения нарушений законности, допущенных при приостановлении и возобновлении проверок, прокуроры отменили 151 постановление, внесли 39 представлений, вынесли 43 требования, возбудили 57 дисциплинарных производств.

«Выявлены неединичные факты приостановления проверок при отсутствии предусмотренных законом на то оснований, в частности по причине неполучения ответа на запрос о представлении документов», - говорится в сообщении прокуратуры.

Нередко решения о приостановлении проверки принимались поспешно – без проведения по заявлению и сообщению о преступлении необходимых и достаточных проверочных действий.

Распространены факты несвоевременного принятия решений о возобновлении приостановленных проверок, что вело к волоките и обоснованным жалобам заявителей.

Не всегда о приостановлении или возобновлении проверки органы внутренних дел информировали прокуратуру и заявителей.

Нарушения уголовно-процессуального закона прокуроры устанавливали повсеместно, чаще в Гомельской и Витебской областях, Минске.

По результатам обобщения Генеральная прокуратура внесла МВД соответствующее представление.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за невозможности в установленный законом срок принять решение по заявлению или сообщению о преступлении территориальные органы внутренних дел...
 
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