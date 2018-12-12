О безопасности с работниками ГУ «Дзержинский районный Центр культуры и народного творчества»

12 декабря начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баско провёл очередную встречу безопасности в трудовом коллективе ГУ «Дзержинский районный Центр культуры и народного творчества».

Начальник отдела проинформировал собравшихся об оперативной обстановке с пожарами в республике, области и на территории Дзержинского района. В период отопительного сезона специалист напомнил о правилах эксплуатации печного отопления, теплогенерирующих агрегатов и газового оборудования. \

Максим Валерьевич рассказал о некоторых произошедших пожарах, напомнил работникам о действиях в случае возникновения пожара. Так же разъяснил работникам о номере единой службы спасения «112». Номер «112» — это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру, которая предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровья.

Особое внимание Максим Баско уделил проблеме детской гибели на пожарах, призвав родителей ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. Без внимания не остался вопрос о правилах поведения на льду и напомнил, что ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей.

Так же должное внимание со стороны начальника Дзержинского РОЧС было уделено мобильному приложению «МЧС Беларуси. Помощь рядом», задача которого- помочь человеку эффективно действовать в какой-либо чрезвычайной ситуации. Пояснил, что любой владелец смартфона или планшета на базе Android может установить данное предложение.

В завершении встречи работники смогли задать интересующие их вопросы, получить исчерпывающие ответы, а также работникам были розданы тематические буклеты по вопросам безопасности.









