Курсы валют и криптовалют на сегодня

Торги в четверг на валютной бирже в Минске открылись ростом евро и российского рубля, биткойн -15.63.
Курс доллара опустился всего на 0,0005 рубля до 2,1265 BYN/USD.
Курс евро подскочил на 0,0105 рубля до 2,4190 BYN/EUR. Напомним, что вчера европейская валюта завершила торги на минимуме за 16 дней.
Курс российского рубля поднялся на 0,0039 рубля до 3,2048 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за последние 10 дней.
Bitcoin − 3413$ (-15.63);
Bitcоin Cash/ВСС – 94.73$ (-2.06);
DigitalCash − 64.49$ (-1.26);
Еthеreum − 89.07$ (-0.45);
ZCаsh − 53.25$ (-1.58);
Monеro − 42.73$ (-1.06).