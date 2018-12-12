Курсы валют и криптовалют на сегодня

Торги в четверг на валютной бирже в Минске открылись ростом евро и российского рубля, биткойн -15.63.

Курс доллара опустился всего на 0,0005 рубля до 2,1265 BYN/USD.

Курс евро подскочил на 0,0105 рубля до 2,4190 BYN/EUR. Напомним, что вчера европейская валюта завершила торги на минимуме за 16 дней.

Курс российского рубля поднялся на 0,0039 рубля до 3,2048 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за последние 10 дней.

Bitcoin − 3413$ (-15.63);

Bitcоin Cash/ВСС – 94.73$ (-2.06);

DigitalCash − 64.49$ (-1.26);

Еthеreum − 89.07$ (-0.45);

ZCаsh − 53.25$ (-1.58);

Monеro − 42.73$ (-1.06).



