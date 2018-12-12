700 лошадиных сил и 60 см дорожного просвета: Brabus показала свой новый «внедорожный суперкар»

Компания Brabus поделилась информацией о своем новом проекте — это вездеход с довольно-таки вычурным названием Brabus 700 4x42 «One of Ten» Final Edition. Сделан он на основе предыдущего поколения Mercedes-AMG G 63 (серия W463) с 5,5-литровой «восьмеркой» под капотом.





Исходный автомобиль Brabus оборудовала портальными осями от модели G 500 4x42 и подвеской с управляемыми электроникой амортизаторами — в итоге дорожный просвет у доработанного внедорожника может достигать 60 см!





Битурбо-V8 объемом 5,5 л форсирован по программе B63S-700 — это новая «прошивка» блока управления, более производительные нагнетатели, увеличенное давление наддува и новая выпускная система из нержавейки с активными заслонками.





Все ухищрения позволили поднять мощность с 571 до 700 лошадиных сил, а крутящий момент — с 760 Нм до 960 Нм. Паспортное время разгона до 100 км/ч — 5 секунд, максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.





От исходного внедорожника 700 4x42 «One of Ten» Final Edition отличается карбоновыми расширителями колесных арок, дополнительными защитными элементами и диодными прожекторами на крыше и оригинальными 22-дюймовыми колесными дисками с внедорожными шинами Pirelli Scorpion ATR размерности 325/55. Разумеется, заказчик волен выбирать между различными вариантами переделки салона, включая двухцветную отделку кожей, а также вставки из углепластика или дерева.





Всего будет выпущено 10 экземпляров Brabus 700 4x42 «One of Ten» Final Edition. Стартовая цена в Германии — 248 710 евро. К слову, осенью прошлого года немецкое ателье подготовило «прощальный» вариант старшего Mercedes-AMG G 65 , тираж которого также ограничили 10 единицами.