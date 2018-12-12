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Лесхозы Беларуси заготовят в этом сезоне более 670 т шишек. Зачем?

13.12.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Лесхозы Беларуси планируют заготовить 675,9 т шишек ели и сосны в этом сезоне (осень 2018/весна 2019 года), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61532.php

Лесхозы Беларуси заготовят в этом сезоне более 670 т шишек. Зачем?

Из этих шишек планируют получить 6 782 кг семян для выращивания саженцев и посадки леса. Основную долю от общего объема составят семена сосны обыкновенной - 6 520 кг. Заготовят также 257 кг семян ели европейской и 5 кг семян лиственницы европейской.

Шишки собирают на специальных плантациях и в хозяйственных семенных насаждениях, где растут сосны и ели с улучшенными качествами. К настоящему времени уже заготовлено более 92 т шишек, около 15 т поступило на переработку в лесосеменные цеха. Часть сырья переработана, остальной урожай пока находится на хранении.

 
 
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Лесхозы Беларуси планируют заготовить 675,9 т шишек ели и сосны в этом сезоне (осень 2018/весна 2019 года), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. ...
 
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