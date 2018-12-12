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Белорусский Красный Крест проводит благотворительную кампанию
13.12.2018 12:24 — Разное | Аргументы и факты
– В канун Нового года все ждут подарков и чудес. Дети, взрослые, пожилые. Однако не у каждого есть возможность получить подарок от родных и близких или порадовать себя самому. Потому мы, сотрудники и волонтеры Красного Креста, решили помочь Дедушке Морозу с подарками и просим всех желающих жителей Беларуси к нам присоединиться, - сообщила Романия СКОМОРОШКО, заместитель Генерального секретаря Белорусского Общества Красного Креста.
Кому нужна помощь?
Какая нужна помощь?
Как помочь?
Можно как в натуральной, так и в денежной форме.
Средства можно перечислить через SMS-сообщения, систему ЕРИП или нажать кнопку
ЕРИП
Номера благотворительных акций:
1028 Брестская областная организация БОКК
2028 Витебская областная организация БОКК
3028 Гомельская областная организация БОКК
4038 Гродненская областная организация БОКК
6028 Могилевская областная организация БОКК
7028 Минская городская организация БОКК
5028 Минская областная организация БОКК
8028 Дорожная организация БОКК
SMS-сообщение (для абонетов life:) и МТС) (короткий номер - 553)
Организация БОКК/текст сообщения
С кем связаться?
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Кампания «Елка желаний» проходит по всей стране с 3 декабря 2018 года по 16 января 2019 года.
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