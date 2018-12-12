Белорусский Красный Крест проводит благотворительную кампанию

– В канун Нового года все ждут подарков и чудес. Дети, взрослые, пожилые. Однако не у каждого есть возможность получить подарок от родных и близких или порадовать себя самому. Потому мы, сотрудники и волонтеры Красного Креста, решили помочь Дедушке Морозу с подарками и просим всех желающих жителей Беларуси к нам присоединиться, - сообщила Романия СКОМОРОШКО, заместитель Генерального секретаря Белорусского Общества Красного Креста.

Кому нужна помощь?

семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями;

многодетным, неполным, приемным семьям;

одиноким людям старшего возраста;

пожилым людям в социальных учреждениях;

людям с инвалидностью и тяжелобольным.

Какая нужна помощь?

новогодние подарки и сладости;

детские игрушки;

теплые вещи;

обувь;

канцелярские и спортивные товары;

продуктовые наборы;

средства гигиены.

Как помочь?

Можно как в натуральной, так и в денежной форме.

Средства можно перечислить через SMS-сообщения, систему ЕРИП или нажать кнопку «Пожертвовать» на странице donation.redcross.by.

ЕРИП

Выбрать пункт «Благотворительность, общественные объединения»;

Выбрать пункт «Помощь детям, взрослым»;

Выбрать пункт «Белорусский Красный Крест»;

Выбрать организацию БОКК, в адрес которой совершается пожертвование;

Выбрать пункт «Благотворительные взносы»;

Ввести номер благотворительной акции и (при желании) свои фамилию и имя;

Проверить корректность информации и совершить платеж.

Номера благотворительных акций:

1028 Брестская областная организация БОКК

2028 Витебская областная организация БОКК

3028 Гомельская областная организация БОКК

4038 Гродненская областная организация БОКК

6028 Могилевская областная организация БОКК

7028 Минская городская организация БОКК

5028 Минская областная организация БОКК

8028 Дорожная организация БОКК

SMS-сообщение (для абонетов life:) и МТС) (короткий номер - 553)

Организация БОКК/текст сообщения

Брестская областная организация/1471{пробел}1028{пробел}СУММА

Витебская областная организация/1472{пробел}2028{пробел}СУММА

Гомельская областная организация/1473{пробел}3028{пробел}СУММА

Гродненская областная организация/1474{пробел}4038{пробел}СУММА

Минская областная организация/1476{пробел}5028{пробел}СУММА

Минская городская организация/1475{пробел}7028{пробел}СУММА

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