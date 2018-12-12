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В Беларуси задержали двоих россиян, которые везли из Польши 10,5 кг гашиша
Гродненские таможенники на белорусско-польской границе задержали двоих граждан России, которые пытались провезти на территорию Беларуси 10,5 кг гашиша в топливном баке легкового автомобиля.
"Граждане Российской Федерации пытались переместить наркотики в топливном баке транспортного средства "VolkswagenPassat" через пункт пропуска "Брузги" (белорусско-польская граница – ИФ)", - сказано в сообщении Гродненской региональной таможни.
К таможенному досмотру автомобиля была привлечена кинологическая служба. "В результате из тайника, оборудованного в топливном баке автомобиля, извлечено 32 свертка, упакованных в полимерные пакеты, общим весом 10,5 кг", - отмечается в сообщении.
После проведения экспертизы содержимого одного из свертков установлено, что вещество является гашишем.
За незаконное перемещение через госграницу Беларуси наркотических средств, совершенное группой лиц, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328-1 УК Беларуси (предусматривает лишение свободы на срок до 5 до 10 лет).
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Гродненские таможенники на белорусско-польской границе задержали двоих граждан России, которые пытались провезти на территорию Беларуси 10,5 кг гашиша в топливном...
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