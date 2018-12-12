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Уголовный розыск рассказал, какие автомобили чаще всего угоняют в Беларуси

13.12.2018 11:39 — Разное | Интерфакс  
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Среди угонщиков наибольшей популярностью пользуются автомобили VW, Ford и Opel, рассказали в Главном управлении уголовного розыска МВД Беларуси. Реже всего угоняют МАЗы, Москвичи и УАЗы.

С начала года в Беларуси зарегистрировано более 750 угонов и краж транспорта. Сыщики отмечают, что 96% автомобилей находят и возвращают законным владельцам. 

Чаще всего преступные посягательства на автомобили фиксируются в столице и Минской области, а самыми спокойными остаются западные регионы страны. Наиболее криминогенными оказываются пятница, суббота и воскресенье.

Общего портрета угонщика не существует, заявляют в управлении: "Злодеем может оказаться как 14-летний школьник, так и человек в возрасте. Нередко на совершение преступления подозреваемых толкает алкогольное опьянение или небрежность автовладельцев".

Владельцам автомобилей милиционеры рекомендуют пользоваться охраняемыми стоянками или гаражами, не оставлять машину не запертой даже на несколько минут и не хранить ключ-дубликат в салоне. Избежать проблем также помогут системы сигнализации и противоугонные средства. Кроме того, отпугнуть преступников может и скрытая маркировка транспорта, а в случае угона с ее помощью автомобиль найдется быстрее.

 
 
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Среди угонщиков наибольшей популярностью пользуются автомобили VW, Ford и Opel, рассказали в Главном управлении уголовного розыска МВД Беларуси. Реже всего угоняют...
 
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