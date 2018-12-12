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С гаражом в подарок. Как выглядят и сколько стоят самые дешевые «двушки» Минска

13.12.2018 12:37 — Разное | Tut.by  
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Уходящий 2018-й год не особо радовал тех, кто искал жилье на вторичном рынке недвижимости. Квартиры, по сравнению с предыдущим годом, подросли в цене, а бюджетных вариантов стало заметно меньше. REALTY.TUT.BY изучил жилье, которое продают сейчас на вторичном рынке недвижимости, и сделал подборку самых дешевых двухкомнатных квартир. Цены и фото — в нашем материале.

С душевой кабиной в кухне

Двухкомнатная квартира расположена на первом этаже двухэтажной сталинки. Дом расположен на улице Подлесной, 32 в Степянке. Площадь квартиры — 33 квадратных метра. В ней две отдельные комнаты, почти семиметровая кухня. Планировка квартиры видимо не предусматривала ванной комнаты, есть только туалет. но хозяева нашли выход — поставили душевую кабинку на кухне. Жилье продают за 38 тысяч долларов в эквиваленте, по 1152 за квадратный метр.


Фото:realt.by

 


Фото:realt.by

 


Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

Рядом с Ботаническим садом

Двухкомнатную малометражку предлагают на улице Запорожской, 61А. Площадь квартиры — 35 квадратных метров, кухни — 4,2. Цена — 39,1 тысячи долларов в эквиваленте, по 1117 за квадратный метр.


Фото:re.kufar.by

Фото:re.kufar.by

Фото:re.kufar.by

Фото:re.kufar.by

В Курасовщине рядом с «Солнечной долиной»

Двухкомнатная квартира площадью 39 квадратных метров продается в двухэтажном доме на улице Брестской, 62. Жилье расположено на первом этаже. Одна из комнат — проходная, кухня — 5 метров. цена — 39,9 тысячи долларов, по 1023 за квадратный метр.


Фото:re.kufar.by

Фото:re.kufar.by

Фото:re.kufar.by

Фото:re.kufar.by

В Центральном районе

Площадь квартиры — 44,5 квадратных метра. Она расположена в хрущевке на улице Гая, 3. Дом кирпичный, 1963 года постройки, после капремонта. продают жилье за 41,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 933 доллара за квадратный метр.


Фото:realt.by

Фото:realt.by

С хитрой планировкой

В переулке Минина, 6 предлагают малометражную двушку в сталинке. В этом районе часть домов была без санузлов. В планировке этой квартиры санузел не обозначен, но в объявлении говорится, что есть и туалет, и душевая кабина. Как и где — на фото не показано. Площадь квартиры — 34 квадратных метра, цена — 42,5 тысячи долларов, по 1250 за «квадрат».


Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

С гаражом в подарок

Двухкомнатную квартиру на втором этаже сталинки предлагают на Нововиленской, 24. площадь квартиры — 39 квадратных метров. Бонусом к квартире идет гараж, расположенный прямо во дворе дома. цена — 44,5 тысячи долларов, по 1141 за квадратный метр.


Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

В Курасовщине

Полноценную двушку предлагают, а панельной пятиэтажке на улице Казинца, 114. Площадь квартиры — 44 квадратных метра, расположена на первом этаже. цена — 45 тысяч долларов, по 1018 за квадратный метр.


Фото: t-s.by

Фото: t-s.by

Фото: t-s.by

Винтажная, в центре города

Квартира расположена в сталинке на улице Коржа, 3. Площадь жилья — 37 квадратных метров. Эта квартира примечательна свой атмосферой и обстановкой. Посмотрите, какие двери в ней сохранились.


Фото: t-s.by

Фото: t-s.by

Квартиру продают за 46,5 тысяч долларов в эквиваленте, по 1250 за квадратный метр.


Фото: t-s.by

Фото: t-s.by

Фото: t-s.by

Фото: t-s.by

Фото: t-s.by
 
 
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