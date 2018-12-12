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Беларусь готова поставлять в Карелию технику, продукты питания и сотрудничать в АПК

13.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым выразил готовность поставлять в российский регион технику и продукты питания, сообщает БЕЛТА.

В частности, речь идет о поставках белорусских карьерных и грузовых автомобилей для горнодобывающих предприятий, техники для лесопромышленного комплекса, пассажирского транспорта, а также запасных частей.

«При этом мы можем предложить взаимовыгодные экспортные финансовые инструменты, включая лизинг и льготное кредитование. Эти программы у нас действуют уже не первый год», – сказал Лукашенко.

Беларусь предлагает помощь в развитии сельского хозяйства Карелии, в том числе за счет поставок продукции отечественного машиностроения. «Мы можем, если вы будете строить себе молочно-товарные комплексы, оснастить их полностью нашими комплектующими. Они уже прошли апробацию», – отметил белорусский лидер.

Лукашенко также заявил о готовности продолжить поставки на рынок Карелии продукты питания. «Мы поставляем в Карелию немало продуктов питания. Если вас это устраивает, говорите – сколько, какие, и мы всегда исполним по вашему пожеланию соответствующие заказы», – предложил он.

Беларусь заинтересована и во взаимодействии в рыбоводческой отрасли: Карелия - лидер в России по производству озерной форели.

Сотрудничество с российскими регионами Лукашенко назвал одной из основ стратегических отношений между двумя странами, а Карелию - важным партнером в Северо-Западном федеральном округе.



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Сотрудничество с российскими регионами президент Беларуси назвал одной из основ стратегических отношений между двумя странами.
 
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