Беларусь готова поставлять в Карелию технику, продукты питания и сотрудничать в АПК

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым выразил готовность поставлять в российский регион технику и продукты питания, сообщает БЕЛТА .

В частности, речь идет о поставках белорусских карьерных и грузовых автомобилей для горнодобывающих предприятий, техники для лесопромышленного комплекса, пассажирского транспорта, а также запасных частей.

«При этом мы можем предложить взаимовыгодные экспортные финансовые инструменты, включая лизинг и льготное кредитование. Эти программы у нас действуют уже не первый год», – сказал Лукашенко.

Беларусь предлагает помощь в развитии сельского хозяйства Карелии, в том числе за счет поставок продукции отечественного машиностроения. «Мы можем, если вы будете строить себе молочно-товарные комплексы, оснастить их полностью нашими комплектующими. Они уже прошли апробацию», – отметил белорусский лидер.

Лукашенко также заявил о готовности продолжить поставки на рынок Карелии продукты питания. «Мы поставляем в Карелию немало продуктов питания. Если вас это устраивает, говорите – сколько, какие, и мы всегда исполним по вашему пожеланию соответствующие заказы», – предложил он.

Беларусь заинтересована и во взаимодействии в рыбоводческой отрасли: Карелия - лидер в России по производству озерной форели.