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Награду «Человек своего дела-2018» получил коллектив ОАО «Минск Кристалл»

13.12.2018 12:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Итоги республиканского конкурса «Человек своего дела-2018» в пищевой промышленности подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В деловом сообществе этот конкурс вполне справедливо называют «Оскаром» белорусского бизнеса. Обладателями престижной награды стали руководители наиболее динамично развивающихся отечественных и иностранных предприятий пищевой промышленности, которые работают на белорусском рынке.

Награду «Человек своего дела-2018» получил коллектив ОАО «Минск Кристалл»

Перед организаторами стоял непростой выбор: в списке соискателей значились имена лучших бизнесменов страны. Оценивали не только прогресс и успешную работу предприятий. Прежде всего смотрели на управленческие способности руководителя, его деловую хватку и умение сплотить команду.

Награду «Человек своего дела-2018» получил коллектив ОАО «Минск Кристалл»

Ольга Жданович, исполняющий обязанности генерального директора – главного редактора бизнес-журнала «Дело»:
Впервые государственный бизнес-журнал «Дело» проводит отраслевой конкурс «Человек своего дела» в пищевой промышленности. Было подано 70 заявок из отраслевых министерств и ведомств. Отобрали 22 предприятия крупные, также предприятий очень много из регионов. И две социальные премии.

Награду «Человек своего дела-2018» получил коллектив ОАО «Минск Кристалл»

В год 125-летия очередная престижная награда в руках ОАО «Минск Кристалл». За 12 месяцев компания сделала значительный рывок вперед. В копилке – пятая премия правительства за достижения в области качества. К тому же «Кристалл» прошел международный аудит и получил сертификат безопасности мирового уровня. Предприятие успешно работает по программе импортозамещения (условная экономия средств за год по этой статье – более 20 миллион долларов).

Награду «Человек своего дела-2018» получил коллектив ОАО «Минск Кристалл»

Пищевая отрасль – экспортная база нашей экономики. Товары под знаком «сделано в Беларуси» хорошо известны не только отечественным, но и иностранным покупателям.

Награду «Человек своего дела-2018» получил коллектив ОАО «Минск Кристалл»

Станислав Иодис, генеральный директор ОАО «Минск Кристалл»:
Если мы еще в 2015 году поставляли на 20 миллионов долларов, то настоящий год мы уже завершаем с более чем 30 миллионами долларов. Мы открыли свою товаропроводящую сеть в Москве. Также у нас работает товаропроводящая сеть в странах Балтии. Мы осваиваем новые рынки – Вьетнам, Сирия. Закрепляемся на старых рынках.

Награду «Человек своего дела-2018» получил коллектив ОАО «Минск Кристалл»

Организаторы отмечают, что среди лауреатов конкурса представители предприятий абсолютно всех областей Беларуси. Это подтверждает эффективное развитие пищевой отрасли не только в столице, но и в регионах. Наградой конкурса стала статуэтка зубра.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Итоги республиканского конкурса «Человек своего дела-2018» в пищевой промышленности подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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