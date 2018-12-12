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Награду «Человек своего дела-2018» получил коллектив ОАО «Минск Кристалл»
Новости Беларуси. Итоги республиканского конкурса «Человек своего дела-2018» в пищевой промышленности подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В деловом сообществе этот конкурс вполне справедливо называют «Оскаром» белорусского бизнеса. Обладателями престижной награды стали руководители наиболее динамично развивающихся отечественных и иностранных предприятий пищевой промышленности, которые работают на белорусском рынке.
Перед организаторами стоял непростой выбор: в списке соискателей значились имена лучших бизнесменов страны. Оценивали не только прогресс и успешную работу предприятий. Прежде всего смотрели на управленческие способности руководителя, его деловую хватку и умение сплотить команду.
Ольга Жданович, исполняющий обязанности генерального директора – главного редактора бизнес-журнала «Дело»:
В год 125-летия очередная престижная награда в руках ОАО «Минск Кристалл». За 12 месяцев компания сделала значительный рывок вперед. В копилке – пятая премия правительства за достижения в области качества. К тому же «Кристалл» прошел международный аудит и получил сертификат безопасности мирового уровня. Предприятие успешно работает по программе импортозамещения (условная экономия средств за год по этой статье – более 20 миллион долларов).
Пищевая отрасль – экспортная база нашей экономики. Товары под знаком «сделано в Беларуси» хорошо известны не только отечественным, но и иностранным покупателям.
Станислав Иодис, генеральный директор ОАО «Минск Кристалл»:
Организаторы отмечают, что среди лауреатов конкурса представители предприятий абсолютно всех областей Беларуси. Это подтверждает эффективное развитие пищевой отрасли не только в столице, но и в регионах. Наградой конкурса стала статуэтка зубра.
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Новости Беларуси. Итоги республиканского конкурса «Человек своего дела-2018» в пищевой промышленности подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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