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Ученые назвали возраст, когда наступает биологическая старость
Ученые из Италии назвали возраст, который можно было бы считать началом старости.
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Ученые-геронтологи приходят в выводу, что мир за последнее время изменился и стоит перестать мыслить стереотипами на тему возраста. Спорт, правильное питание и образ жизни позволяют находиться в хорошей физической форме долгое время.
Никколо Маркионни – профессор университета из Флоренции – считает, что большая часть людей в 60 лет хорошо выглядят и обладают крепким здоровьем.
«Сегодня 65-летний среднестатистический находится в такой же физической и умственной форме, в какой находились люди в 40-45 лет около 30 лет назад, а многие 75-летние люди находятся в той же форме, что и 55-летние в 1980 году».
За сто лет продолжительность жизни итальянца увеличилась на 20 лет, утверждают ученые.
«В конце концов человек, которому 65 лет, больше не может воспринимать себя как пожилого».
В Италии число долгожителей одно из наибольших в Европе. А в мире страна не отстает от США и Японии. Пятая часть населения Италии перешагнула возрастной рубеж в 65 лет.
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Ученые из Италии назвали возраст, который можно было бы считать началом старости. По информации издания La Repubblica со ссылкой на участников конгресса по вопросам...
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