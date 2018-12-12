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Делегация из Карелии возложила цветы и венки к обелиску и Вечному огню на площади Победы

13.12.2018 11:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сотрудничество регионов России и Беларуси 13 декабря в центре внимания в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С визитом в нашей стране делегация Республики Карелия. 12 декабря в правительстве обозначили приоритеты сотрудничества. Договоренности закреплены на бумаге. Проекты касаются строительства, промышленности и деревообработки.

Делегация из Карелии возложила цветы и венки к обелиску и Вечному огню на площади Победы

Промышленность, лесное хозяйство, строительство: по каким ещё направлениям будут сотрудничать Беларусь и Карелия

Сегодня российские гости также проведут ряд деловых встреч. Утро в Минске делегация начала с церемонии возложения цветов и венка к обелиску и Вечному огню на площади Победы.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сотрудничество регионов России и Беларуси 13 декабря в центре внимания в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С визитом в нашей...
 
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